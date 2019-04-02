Tahıl rekoltesi 100 bin tonun üzerinde

Toprak Ürünleri Kurumu’nun 203 milyon 800 TL olan bütçesi Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi. Bakan Şahali, bu yılki tahıl rekoltesinin 100 bin tonun üzerinde olduğunu söyledi

Meclis Genel Kurulu’nda Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü. Kurumun 203 milyon 800 TL olan bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Milletvekillerinin 25’i kabul, 11’i ret oyu verirken, oylamaya 14 vekil katılmadı.

Muhalefet TÜK bütçesi üzerine söz alarak hükümeti eleştirdi.

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, muhalefet milletvekillerinin TÜK’e partileri iktidardayken aynı hassasiyeti göstermediğini söyledi.

Bir özel bankadan stoklar ve kasadaki koruma altındaki çekler temlik gösterilerek TÜK için finans alındığını, bunun UBP döneminde yapıldığını belirten Bakan Şahali, “Vade ve miktarın ucu açıktı. Yazılı halde bulunmayan 20 milyon TL’lik tedarik anlaşması vardı. Biz, ucu açık bu durumu mevzuata uygun olarak kayıt altına aldık. İmzalar atıldı. Bu anlaşma 55 milyon limit içermektedir” dedi.

Kamu Finansmanı ve Borç Yasası’na aykırı hareket edildiği iddialarının eski olduğunu söyleyen Şahali, “Bu eskimiş bir teranedir. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’na aykırı hareket ortadan kaldırıldı. 155 milyon dolarlık borcu orada durduğu sürece TÜK kamu finansmanı ve borç yönetimi yasasına göre borçlanabilecek bir kurum değildir” diye konuştu.

Şahali, bilanço eleştirilerini yanıtında görevi devraldıklarında 2015-2016-2017 kesin hesaplarının ortada olmadığını da kaydetti.

TÜK’te ödenek ve kadro aşımlarının hoyratça kullandığını belirten Erkut Şahali, “TÜK ilk günden başlayarak bugünü yakalanana kadar denetlesin. Kimin kusuru zafiyeti ve suiistimali olduğu ortaya çıksın. Sayıştay gerekli isteklilikte değil. Dönemsel raporlar hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Denetim Kurulu’nun denetimleri sürüyor. TÜK’teki denetim sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak” dedi.

Bu sırada UBP Milletvekili Amcaoğlu ile Bakan Şahali arasında atışma oldu.

Şahali, “TÜK’ü kapatmayacağız” vurgusunda bulundu.

TÜK’ün faiz yükünü işletme maliyetine dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Şahali, kamudan alacakların gecikmeden kuruma ödenmesinin önünü açmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl çiftçinin yüzünün gülmesini beklediklerini ifade eden Şahali, Taşkent ve bölgesindeki sel zararlarını yerinde incelediklerini de söyledi.

Dolunun biçerdöverden beter bir etki yaptığını söyleyen Şahali, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şahali, Haspolat’ta barınaklara zarar geldiğini ve hayvan kayıplarının olduğunu belirtti.

Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında zararların gecikmeden tazmin edileceğini söyledi. Bakan Şahali, seracılığın artık güvence kapsamında olduğunu, zararların fondan karşılanacağını belirtti.

TÜK’ün tüm tahıl ürünlerini alabilecek kabiliyeti olmadığını ifade eden Şahali, “Tamamını TÜK alacak demem. Ürün bedeli kaybına uğramaması için gerekli girişimi yapacağız. Bu yılki rekolte 100 bin tonun üzerinde. Ödeme vadesi 10 aydır. Çiftçinin bekleyecek 10 günü yok. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Şahali, ürün maliyetine ve rekolteye göre fiyatlandırma olacağını söyledi. TÜK’ün arpa ve mısır dışında karma yem konusunda piyasada önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Tarım Bakanı Şahali’den sonra yeniden söz alan Çavuşoğlu, “Bu kafa ile bu memleketi nereye götüreceksiniz?” diye sordu.

Çavuşoğlu, Şahali’nin söylediklerini yanıtladı.

Nazım Çavuşoğlu, “TÜK’ün bu yükle geleceği yok. Üreticinin bu yükle korunması da mümkün değil” dedi. Çavuşoğlu, tasarıya oylarının ret olacağını söyledi.

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu yeniden söz aldı. Amcaoğlu, “Üreticiye bedeli ödeyin. Yasayı görmezden gelmeyin. Biz kanunlara ve demokrasiye inanan insanlarız. Hükümetin görevlerini bildiğinden eminim. Kendinizi hangi durumda yasaların üzerinde görebilirsiniz? İlgili mevzuatı yerine getirmezseniz 2018 ve 2019 bütçesini de uygulamayın” dedi.

Amcaoğlu, “Ben size Türkçe söylerim diyerek bizi hakir göremezseniz” şeklinde konuştu.

UBP milletvekili Hasan Taçoy da yeniden söz aldı. Taçoy, 2019 bütçesinin burada olmamasının bir nedeni olduğunu söyledi, “Bütçeden alınan katkı yanlış yazıldı. Bakanlar Kurulu’ndan geçti, buraya geldi Meclis’teki raportörler fark etti, geri gitti” dedi.

Tarım Bakanı Şahali, yeniden söz aldı. Muhalefet ve Şahali arasında “siz bu işten bu kadar anlarsınız” tartışması çıktı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra TÜK 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.