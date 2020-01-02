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Taçoy, yeni yılı Teknecik’te karşıladı

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Bakan Taçoy, yılbaşı gecesi Teknecik Elektrik Santralı’na giderek çalışanları ziyaret etti

Taçoy, yeni yılı Teknecik’te karşıladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK çalışanlarının, ülkenin en zor ve meşakkatli emeğini veren kesimlerinden biri olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019 yılının son saatlerinde, ailesini evde bırakıp, tüm motivasyonunu ülke insanının kesintisiz enerjiyle yeni yıla girebilmesi için Teknecik Elektrik Santralı’na veren çalışanları ziyaret etti.

Taçoy, Bakanlığa bağlı tüm daire ve kurumlarda 2020’de de, tıpkı 2019’da olduğu gibi aynı enerji ve ülke sevgisi ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Teknecik’ten tüm yurda pozitif enerjimizi gönderiyoruz” dedi.

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