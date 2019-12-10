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Taçoy'dan Neriman Şemiler'le ilgili anlamlı paylaşım

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Taçoy'dan Neriman Şemiler'le ilgili anlamlı paylaşım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kanser tedavisi gördüğü sürede yazdığı günlükleri "Hikayem" adıyla kitaplaştıran Neriman Atai Şemiler’le ilgili facebook’ta anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Neriman Atai Şemiler'in kitabına sahip olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Taçoy, paylaşımında “Neriman Hanım'ın kanser tedavisi süresince yazdığı günlüklerden oluşan ‘Hikayem’i imzalı şekilde alma şansım oldu. Satışından elde edilecek olan gelirlerin kanserin erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihazların temini için bağışlanacağı ‘Hikayem’i edinmenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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