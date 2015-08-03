Taçoy: 'Anlaşma umudu azaldı'

DP-UG Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Rum yetkililerin, egemenlik, KKTC vatandaşları ve mülkiyet konularında yaptıkları açıklamalarla, anlaşma konusundaki umutları azalttığını söyledi Demokrat Parti Ulusal...

DP-UG Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Rum yetkililerin, egemenlik, KKTC vatandaşları ve mülkiyet konularında yaptıkları açıklamalarla, anlaşma konusundaki umutları azalttığını söyledi

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Sekreteri Hasan Taçoy sadece iki kesimlilik, bulunacak çözümün AB hukukunun bir parçası olması, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı konularında değil, Rum yetkililerin, egemenlik, KKTC vatandaşları, mülkiyet konularında yaptıkları açıklamalar da, yaşayabilir, var olan barışı bozmayacak bir antlaşma konusundaki umutlarını azalttığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşmeci olarak tutumunun ne olduğunun kendileri için önemli bir nokta olduğunu ifade eden Taçoy, “Türk tarafı mülkiyet konusunda takas, tazminat ve sınırlı iade noktasında mı? Türk tarafının mülkiyet konusundaki kriterleri nelerdir? Eroğlu döneminde ortaya konulan kriterlerden farklı mı düşünülüyor? Türk tarafının mülkiyetle ilgili komitesi çok hassas bir görev üstlenmiştir? Bu komitede kimler var? KKTC vatandaşları hakkında bir ayrım yapılmasına izin verilecek mi?” sorularının yanıtlarının bir an önce halka ve meclise verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ta karar zamanının geldiğini ve artık bir sonuca ulaşılması gerektiğini ifade eden Taçoy, “Ama Rumların istediği gibi değil. Kıbrıs Türk Halkını güvenliğinden, toprağından, evinden, işinden yoksun bırakacak bir sonuç değil. Yerleşmiş BM parametrelerine uygun, güvenliğimizi, sosyo-ekonomik gelişmemizi gözeten, yaşayabilir bir antlaşma olmalıdır ” dedi.

Açıklama yaparak Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendiren Taçoy, Kıbrıs konusundaki gelişmelerin kritik bir aşamaya geldiğinin açık olduğunu kaydetti.

“Medyaya yansıyan açıklamalardan, Eylül ayı başında Kıbrıs’ta yapılacak toplantılar sonrasında, New York’ta süreç için belirleyici görüşmelerin yapılacağı anlaşılmaktadır” diyen Taçoy, Rum liderliğinin açıklamaları, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin demeçleri ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün söylediklerinin, halkın önemli bir kesimi ile kendilerini tedirgin ettiğini ileri sürdü.

Akıncı’nın KKTC Meclisi’ne sadece gelinen nokta hakkında bilgilendirme yapmasının yetersiz kalacağını savunan Taçoy, Cumhurbaşkanı’nın meclise sadece gelinen nokta değil, Türk ve Rum taraflarının önerileri, tutumu hakkında da geniş bilgi vermesi, nihai hedeflerini açık ve net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini öne sürdü.

Taçoy, aksi takdirde Rum yetkililerin açıklamalarının, halkı endişelendirmeye devam edeceğini söyledi.

Taçoy, Rum Ortodoks Kilisesi’ni 22 Temmuz’da ziyaret ettikten ve Sen Sinod Meclisi’ne iki saat bilgi verdikten sonra Rum lider Anastasiades’in, iki kesimli, iki toplumlu, federal bir çözümde kesimlerden birinde Türklerin , diğerinde Rumların mutlak çoğunlukta olacağına ilişkin Türk tutumu hakkında, “Böyle bir konu görüşülmüyor. Hedef üç özgürlüğün (serbest yerleşim, serbest dolaşım, serbest mülk edinme özgülüğünün) tesis edilmesidir burada az olacak çok olacak ilkesi yoktur” dediğini kaydetti.

Taçoy, Anastasiades’in ardından konuşan Rum Başpiskoposu 2’nci Hrisostomos’un ise Anastasiades’in anlattıklarının Kıbrıs sorunu ile ilgili endişelerini giderdiğini, Sen Sinod üyelerini coşturduğunu ve “Kilise Kıbrıs sorununa Helenizmin ata topraklarında kalmasına olanak tanıyacak çözüm bulma çabalarına destek verecek” dediğini kaydetti.