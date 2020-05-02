Taburcu var, pozitif vaka yine yok

Son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmazken, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildi

KKTC'de bugün yapılan koronavirüs testlerinde de pozitif vakaya rastlanmadı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Böylece, toplam test sayısı 13 bin 502'ye yükselirken son on beş gündür KKTC'de pozitif vakaya rastlanmamış oldu. Tedavisi devam eden sadece bir hasta kaldı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve İskele İtfaiye Teşkilatı, İskele- Erenköy Sağlık Merkezlerinde çalışan güvenlik personeli, Northerland İnşaat Şirketi çalışanları, Girne Akçiçek Hastanesi sağlık çalışanları, Girne petrol istasyonları çalışanları, Mağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin 2 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün yapılan test sayısı: 373

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: Yok

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: 1

Bugün kaybedilen vaka sayısı: Yok

Yapılan toplam test sayısı: 13 bin 502

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 103

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: Yok