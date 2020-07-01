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Tabiplerin 1 Temmuz davası Cuma'ya ertelendi

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Tabiplerin 1 Temmuz davası Cuma'ya ertelendi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin, yüksek riskli ülkelerden gelecek yolcuların karantinasız girişine olanak sağlayan Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava ertelendi. 

Yüksek İdare Mahkemesi'nde görülen dava, savcılığın itiraz dosyalamasına olanak tanınması amacıyla 3 Temmuz Cuma saat 09.00'a ertelendi. 

Savcılık'tan gelen talebe davacı avukatları Öncel Polili ile Ebru Bağbudar itiraz etmedi. 

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Tanju Öncül bunun üzerine duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi. 

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