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Tabipler Odası'ndan Kemal Dürüst'e manevi tazminat davası

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Tabipler Odası'ndan Kemal Dürüst'e manevi tazminat davası
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 Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst aleyhinde manevi tazminat davası açtı. 

KTTO Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Dürüst’ün 13 Haziran 2017 tarihinde özel bir TV kanalında konuk olarak katıldığı program esnasında “Dünya kadar doktor vardır, kliniğinde kullandığı ilacı akşam hastaneye gidip kasa kasa arabasına yüklemektedir” ifadelerini kullanarak, tüm hekimleri töhmet altında bıraktığını kaydetti. 

“Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu olarak yayınladığımız kınama yazısında kendisine yönelik olarak eğer varsa elindeki emare ve belgeleri ilgili birimlerle paylaşmasını talep etmiştik. Daha sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin avukatı vasıtasıyla iki kez yazılı olarak, birkaç kez de kendisinin avukatı vasıtasıyla söylediklerini tekzip etmesi ve/veya özür dilemesi konusunda iletişim kurmaya çalıştık” diyen Taşçıoğlu, Dürüst’ün çağrılarına yanıt vermediğini savundu ve bunun üzerine manevi tazminat davası açtıklarını belirtti. 
 

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