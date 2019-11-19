SÜTEK'ten aflatoksin uyarısı

SÜTEK’ten yapılan açıklamada “Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde, gerek yağışların gerekse havadaki nem oranının artmasıyla birlikte, hayvan yemlerinin iyi korunmaması sonucunda yemde ve sütte aflatoksin kalıntı riski artmaktadır” denildi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) yemde ve sütte aflatoksin kalıntı riski konusunda uyarı yayınladı.

Konuyla ilgili SÜTEK’ten yapılan açıklamada “Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde, gerek yağışların gerekse havadaki nem oranının artmasıyla birlikte, hayvan yemlerinin iyi korunmaması sonucunda yemde ve sütte aflatoksin kalıntı riski artmaktadır” denildi.

SÜTEK’in gıda güvenliğini sağlamak için, aflatoksin M1 taramalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sütte aflatoksin M1 kalıntı miktarı ‘0.050 μg/kg (50 ppt)’ limitini aşmış sütler, imha edilmekte ve üreticilerimizi ekonomik zararlara uğratmaktadır. Dolayısı ile tüm üreticilerimizin aflatoksin M1'den korunmak için hayvan yemlerinin depolama koşullarına azami titizlik göstermesi gerekmektedir”