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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği başkanı yeniden Mustafa Başlar

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği başkanı yeniden Mustafa Başlar

Süt Ürünleri imalatçıları Birliği (SÜİB) 11. Olağan Genel Kurulu Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) yapıldı. Yapılan seçimle 7 asil ve iki yedek üye belirlenirken, başkanlığa yönetim kurulu kararıyla yeniden Mustafa Başlar seçildi.
Birlikten verilen bilgiye göre, genel kurulun açılış konuşmasını yapan Mustafa Başlar, zor dönemden geçildiğine işaret ederek, “İmalatçılar olarak bu zor günlerde üretime devam ettik. Üretimden kopmamak için mücadele ediyoruz. Bu günlerin de geçeceğine inanıyoruz. Üretim olmazsa olmazımızdır” dedi.
KTSO Başkanı ve aynı zamanda birlik üyesi olan Candan Avunduk da yaptığı kısa konuşmada, “Sektör olarak çok göz önündeyiz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Katma değeri yüksek üretim yapıyoruz. Bilimsel verilerle sektörümüzün ülkeye kattığı değerin teşviklerin çok üstünde olduğunu ortaya koymak zorundayız” diye konuştu.
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı da, kötü günleri en az zararla atlatıldığına işaret ederek, “Sektör bu zor zamanlarda özverili bir şekilde çalışarak bu dönemi zararına da olsa süt alarak geçirmiştir. Herkese teşekkür ederim” dedi.
Genel Kurulda daha sonra mali ve faaliyet raporları okunarak onaylandı. Daha sonra yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. 
Kapalı oy usulü yapılan seçimde yeni yönetim kurulda şu isimler yer aldı:
“Asil üyeler; Mustafa Başlar,  Mustafa Betmezoğlu, Çağkan Garanti, Rasim Kırmızıgil, Aslıhan Taylan, Sadık Uğurlubirel ve Şevket Seren”

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