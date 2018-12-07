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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Süt sağlığında tehlike yok”

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Bakan Şahali, “sütte alfatoksin” haberlerine değinerek, alfatoksinin bir nevi küf olduğunu ve hayvan yemlerinden kaynaklandığını ancak “tüm sütlerde alfatoksin var” demenin siyasi bir yaklaşım olduğunu söyledi

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“Süt sağlığında tehlike yok”
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Erkut Şahali, “sütte alfatoksin” haberlerine de değinerek, alfatoksinin bir nevi küf olduğunu ve hayvan yemlerinden kaynaklandığını ancak “tüm sütlerde alfatoksin var” demenin popülist ve siyasi bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Gerekli test ve imhaların devlet tarafından aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Şahali, “Süt sağlığı hiçbir şekilde tehlikede değil” ifadelerini kullandı.

Şahali, sürekli olarak “arpa yok” şeklindeki söylemlerin panik havası oluşturarak, üreticiyi ihtiyacından fazla arpa almaya zorladığını belirterek, arpada sorun bulunmadığını ve yarın 800 ton, hafta başında ise 12 ton daha arpanın KKTC’li üreticilerle buluşturulacağını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın her bir bireyin hayatına birebir temas eden bir bakanlık olduğunun altını çizen Şahali, güvenli gıdanın sağlıklı koşullarda tüketicilere ulaşmasının aynı zamanda hem eğitim, hem denetim görevlerinin bakanlık tarafından yerine getirildiğini belirtti.

Hayvan refahı, süt kalitesi ve rekoltesinin artırılması eğitimleri, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün toprak analiz ve raporlama çalışmalarıyla, geleneksel tarım ürünlerine farklı alternatifler geliştirilmesi çabalarına da değinen Şahali, “tarımdan kopan toplumların yurtdışına döviz ödemek zorunda kalacağını” hatırlattı.

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin önemine işaret eden Şahali, Türkmenköy ovası ve Doğancı havzasının toprağının verimli olmasına rağmen suyu arar olduğunu kaydetti. Şahali, Türkiye’den gelen suyun “taşıma su” olduğunun ve oranın da 30 yıl içinde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

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