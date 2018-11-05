Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Eylül 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin, bugün ödenmeye başlandığını bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-30 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 801 üretici için toplam 15 milyon 11 bin 111,60 TL’lik ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.