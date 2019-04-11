Survivor, Şehir Planlama Dairesi’nde çekilsin

KTAMS, Şehir Planlama Dairesi’nde sağlıksız koşulları protesto etmek için tam gün grev yaptı.

KTAMS Başkanı Bengihan, Acun Ilıcalı’ya çağrı yaparak “Boşuna Dominik’e gidip Survivor’ı orada çekmesin Şehir Planlama Dairesi Survivor koşullarını karşılar” dedi



KTAMS, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi binasının kullanılamaz durumda ve bina çatısının asbest olması sebebiyle sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekmek için Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde tam gün grev yaptı.

KTAMS yetkilileri ve üyeleri dün saat 10.00’da İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nin koşullarına dikkat çekmek için Ocak ve Mart aylarında 2 kez uyarı grevi yaptıklarını hatırlatarak, binadaki asbest tavandan kaynaklanan sağlıksız koşulların hem çalışanları hem de hizmet alanları etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Binanın altyapı yetersizliği, personel eksikliği gibi farklı konulara da işaret etmek istediklerini belirten Bengihan, imarla ilgili konularda tüm bölgelere hizmet vermesi, denetleme yapması gereken Şehir planlama personelinin göreve çıkacağı araçları bulunmadığını ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini ve İçişleri Bakanlığına çağrı yaptıklarını anlattı.

Bengihan, dairenin çalışma koşullarının da hijyen olmadığını ancak çalışanların tüm olumsuz koşullara rağmen çalışma barışı için özveriyle çalıştığını belirterek, “2 kez yaptığımız uyarı grevini duymayan bakanın kapısına dayandık belki duyarlılık gösterir” dedi.

Ülkedeki planlama üzerine sürekli söylemlerde bulunan yetkililerin, planlamayı dillerinden düşüremezken planlama dairesinin durumunun içleracısı olmasını eleştiren Bengihan, “bu daire örnek olmalı hiçbir yasaya ve plana uymayan bu daire nasıl denetleme yapacak” diye sordu.

Dairenin keşif bedeli için Mimar Mühendisler Odası’nın 8 bin TL istediğini ancak bakanlığın bu parayı bulamadığını söyleyen Bengihan, “İçişleri Bakanı 1 Yılda bir kez daireyi ziyaret etti. Basında boy boy yer alıp sorumluluklarını anlatırken bu daireyle ilgili tek kelime etmiyor” dedi.

Kendilerinin de görmeyen ve duymayan bakana Dairenin içinde bulunduğu durumu gösteren fotoğrafları çerçeveleyerek getirdiklerini belirten Bengihan, “Acun Ilıcalıya çağrı yapıyorum boşuna Dominik’e gidip survivorı orada çekmesin Şehir planlama dairesinin bahçesi ve koridorları survivor koşullarını karşılar” dedi.

Bengihan, bakanın sessizliğini sürdürmesi halinde eylemlerinin ve grevlerinin her geçen gün büyüyerek devam edeceğini vurguladı.

Eylemciler, daire binasının durumunu pankartlarda gösterdi

Daire binasının halini gösteren fotoğraflar, İçişleri Bakanlığı’nın giriş kapısı önüne bırakıldı