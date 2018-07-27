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Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği pazartesi yeni binaya taşınıyor

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Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği pazartesi yeni binaya taşınıyor
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Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği, pazartesi günü Lefkoşa Ortaköy'deki hizmet binasından, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın geçmişte bilet rezervasyon hizmeti verdiği binaya taşınacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taşınma nedeniyle Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği pazartesi hizmet veremeyecek.
Daha önce direksiyon sınavları için gün ve saat verilen kişilerin direksiyon sınavları Lefkoşa'da yapılacak. Öğrenci sınavları ve diğer işlemler yapılmayacak.
Girne bölgesindeki direksiyon ve öğrenci sınavları ise aksatılmadan sürdürülecek.
Açıklamada, daha iyi hizmet verebilmek adına Lefkoşa'daki işlemleri etkileyecek bu zorunlu aksaklık nedeniyle halktan özür dilendi.

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