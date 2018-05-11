"Sürüş ehliyeti sınavlarının elden geçirilecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sürüş ehliyeti sınavlarının elden geçirileceğini anlatarak, yazılı sınava geçilmesi, ders saatlerinin daha fazla olması, gece derslerinin artırılması, teorik derslerin fazlalaştırılması gibi unsurların gündemde olduğunu ayrıca sürüş ehliyetlerinin değiştirileceğini de açıkladı

Trafik ülkenin kanayan yaralarından… Kazalar her yıl onlarca kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanıyor.

Trafik Haftası dolayısıyla TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, trafik güvenliğinin çok sayıda bileşeni bünyesinde barındırdığına işaret ederek, sürüş eğitiminden yol altyapısına ve denetime bir çok unsurun birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Trafik güvenliğinin odak noktasının insan faktörü olduğunun altını çizen Atakan, sürüş sınavlarının değişmesinden ehliyetlerin yenilenmesine; kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalara takograf takılmasına kadar birçok önlemin gündemlerinde olduğunu anlattı.

“SIFIR ÇARPIŞMAYI BAŞARMIŞ ÜLKE YOK AMA İRADE KOYMAK ÖNEMLİ”

Dünyada trafik çarpışmalarını sıfıra indirgemeyi başarmış hiçbir ülke bulunmadığına işaret eden Atakan, öte yandan “vizyon sıfır” iradesini koymanın da önemli olduğunu belirtti. Atakan, bu konunun öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

“Trafiği bir haftaya indirgemenin, bu hafta içerisinde klasikleşmiş eylem ve söylemleri yapmanın yaşadığımız soruna ciddi bir çözüm ürettiğine inanmıyorum” diyen Atakan, trafiğin yıl boyu önemsenmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

“2019 MAYIS AYINDA HAYATA GEÇECEK 4 TÜZÜK VAR… BUNLARDAN BİRİ ŞOFÖR OKULLARINDA VERİLEN EĞİTİMLE İLGİLİ”

Trafik güvenliği bağlamında 2019 Mayıs’ında hayata geçecek 4 tüzük bulunduğunu kaydeden Atakan, bunlardan birinin şoför okulları ve buralarda verilen eğitimin düzenlenmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

SINAVLAR ELE ALINACAK… EHLİYETLER DEĞİŞECEK…

Sürüş ehliyeti sınavlarının elden geçirileceğini anlatan Atakan, yazılı sınava geçilmesi, ders saatlerinin daha fazla olması, gece derslerinin artırılması, teorik derslerin fazlalaştırılması gibi unsurların gündemde olduğunu belirtti.

Atakan, sürüş ehliyetlerinin de değişeceğini anlattı. Mevcut ehliyetlerde bulunan sınıflandırmanın dünyadaki standartlardan uzak olduğunu vurgulayan Atakan, yeni ehliyetlerde dünya genelinde kullanılan sınıflandırmanın dikkate alınacağını belirtti.

Bakan Atakan, yeni ehliyetlerin çipli olacağını da kaydetti.

ARAÇ MUAYENELERİ AB STANDARTLARINA ÇEKİLECEK…

Son dönemde “sürüş halindeki araç alev aldı” ya da “frenleri tutmadı” haberlerinin çok sık duyulmaya başlandığına işaret eden Atakan, bunu araç muayene sorunlarına bağladığını kaydetti.

“Muayenelerin çok sağlıklı yapıldığını söylememiz mümkün değil” diyen Atakan, özellikle ağır vasıta muayenelerinin yapılamadığına işaret etti.

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINDA ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI GÜNDEMDE

Muayene istasyonları konusundaki teknik şartname çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını anlatan Atakan, Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanan yap-işlet-devret ya da kamu-özel ortaklığındaki araç muayene istasyonlarının gündemde olduğunu dile getirdi. Atakan, bunların AB standartlarında sertifikalandırılmaya tabi olacağını da anlattı.

Bunun şu anda denetlenemeyen kamyon, kamyonet, minibüs gibi vasıtaların daha efektif şekilde denetlenmesini sağlayacağına vurgu yapan Atakan, bu sayede ticari araçların Yeşil Hat Ticareti çerçevesinde Güney Kıbrıs’a geçişiyle ilgili sorunun da üstesinden gelinebileceğini belirtti.

TAKOGRAF ZORUNLULUĞU GELECEK

Ağır vasıta ve otobüslere “takograf” zorunluluğu getirileceğini anlatan Atakan, bunların çipli ehliyetlerle uyumlu şekilde çalışacağını söyledi.

Takografların sürücülerin çalışma süresini ve hızını kaydedeceğini dile getiren Atakan, polis denetimlerinde bu cihazın kayıtlarının kontrol edilebileceğini anlattı.

ARAÇ SİGORTA SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE

Araç sigorta sisteminde değişiklik yapılmasının da gündemde olduğunu ifade eden Atakan, bu konuda Sigortacılar Birliği’yle görüşme halinde olduklarını söyledi.

KİRALIK ARAÇLAR KONUSUNDA STANDART ÇALIŞMASI

Ülkede şu an 6 bin 48 kiralık araç bulunduğunu anlatan Atakan, bu sektörü belirli bir standarda oturtmak için de çalıştıklarını ifade etti. Dünyanın değişik yerlerinde yapılan uygulamaları inceleyerek bir çalışma yaptıklarını dile getiren Atakan, yaptıkları çalışmayı Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’ne de ileteceklerini söyledi.

Atakan, çalışmanın altyapı, takip ve kayıt zorunluluğu getireceğine işaret etti.