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Sürücülerin Dikkatine

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Sürücülerin Dikkatine

  Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nun özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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