Sürücülerin Dikkatine

Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.