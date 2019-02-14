Sürücülerin Dikkatine!

Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik anayolu üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeni ile yol içerisinde yer yer su birikintileri ve buzlanmalar oluşmuş, görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düşmüştür. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.