Surlariçi için strateji belirleniyor

Lefkoşa Şehri Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı. Çalıştayın sonunda Surlariçi’ne planlama yaratmak için strateji belirlenecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avrupa Birliği’nin desteklediği, Dünya Bankası uzmanlarıyla ortak yürütülen ve Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen, Lefkoşa Şehri Stratejik Plan Çalıştayı’na katıldı.

Lefkoşa Surlariçi ve çevresindeki iş ve ticaret alanlarını kapsayan merkezi bölgenin stratejik olarak ele alındığı çalıştayda, uzun yıllardır fiziksel tahribata ve sosyo-ekonomik gerilemeye maruz kalan merkezi alanda, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak, binaların daha fonksiyonel olmaları, arazi kullanımları, ulaşım iyileştirmeleri, koruma ve tasarım öncelikleri, altyapının geliştirilmesi gibi birçok konunun değerlendirilerek bölgede yatırım kararlarını teşvik etmek, yönlendirmek amacıyla Ekim 2019 tarihinden beri çalışmaların öncelikli alan planı oluşturmak için başlatıldığı belirtildi.

Baybars, konuşmasında, Lefkoşa’nın yaşayan tarihin ölümsüz şahidi olduğunu, tarihi surları, kapıları, eşsiz yapıları ve özel mimari eserleri içinde barındıran, farklı kültürlerin zenginliğini yansıtan şehrin merkezi konumunda olan Surlariçi ve çevresinin halkın göz bebeği olduğunu belirtti.

Son yıllarda, yaratıcı fikirlerle, enerjik ve genç yatırımcıların insiyatifleriyle Surlariçi ve çevresinde bir canlanma, bir kıpırdanış yaşandığını söyleyen Bakan Baybars, bu, cesur ve girişimci gençlerin çabalarının yalnız bırakılmaması gerektiğini, Surlariçi ve çevresinin bizi geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir gelişimi ve dönüşümü sağlayacak çalışmalarla, bu öncelikli alanın hak ettiği değeri bulması için doğru ve planlı çizilecek bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Baybars, gerçekleştirilen çalıştayla, Lefkoşa Surlariçi ve çevresinin dönüşümü, sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve geleceğe daha planlı yürünmesi için öncelikli alan olarak belirlenen bu merkezin stratejik bağlamda ilk kez ele alınıyor olmasının da çok kıymetli olduğuna işaret etti.

Baybars, “gerçekleştirilen stratejik plan çalıştayının sonunda başkent Lefkoşa’nın kalbi konumunda olan alanın ritmini düzenlemek, uzun ömürlü bir planlama yaratmak ve Lefkoşa’yı Avrupa’nın diğer şehirleri ile yarışır bir konuma getirmek için en iyi senaryonun belirleneceğine inancım tamdır” dedi.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak stratejik planla, Lefkoşa Surlariçi ve çevresi için öncelikli alan planı oluşturulacağına da dikkat çeken Baybars, çalıştay sonunda önemli bir bilimsel verinin de ortaya çıkarılacağına vurgu yaptı.

