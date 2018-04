Surlariçi görmezden geliniyor

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesindeki Mahmutpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar, Surlariçi sakinlerinin görmezden gelindiğini ve evlerin kimsenin yaşamadığı bir bölgeymiş gibi kabul edildiğini söylüyor

Başkent Lefkoşa’nın birçok tarihi binayı da barındıran Surlariçi bölgesindeki Mahmutpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar, plansız bir değişimin içine atıldığını belirttikleri Lefkoşa Surlariçi’nde gelişmenin bir plana dayandırılması ve bölgenin korunması talebiyle örgütlendi.

“Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi”adıyla bir araya gelen bölge sakinleri, açılan işletmelerin çevreyi rahatsız etmemesini, çevre halkına ve tarihi dokuya zarar vermeyen düzenlemelere gidilmesini talep ediyor.

İnisiyatif adına yazılı açıklama yapan Besim Baysal, ekonomik problemler yanında çevre sorunlarının da insanların günlük hayatında fiziksel ve ruhsal anlamda sorunlar yarattığına işaret ederek çarpık yapılaşma ve kentleşmenin, tarihi doku ve kültürün bulunduğu şehir merkezlerinde kendini daha yıkıcı şekilde gösterdiğini belirtti.



“SURLARİÇİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Baysal, Lefkoşa Surlariçi sakinlerinin görmezden gelindiğini ve tarihi sokaklar ve evler kimsenin yaşamadığı bir bölgeymiş gibi kabul edildiğini kaydederek, konutlarla eğlence mekanlarının, barlarla evlerin içiçe geçtiğini, Lefkoşa Surlariçi’nin plansız bir değişimin içine atıldığını, son yıllarda Lefkoşa'nın merkezinde Surlariçi'nin farklı farklı bölgelerinde açılan işletmeler izinli veya izinsiz gece geç saatlere kadar ses yükseltici kullanarak müzik yapabildiğini, bunun da bölge sakinlerinin evlerinde rahat bir akşam geçirmesini engellediğini anlattı.

Bölgedeki çalışmalarda bir planlama olmasının kaçınılmazlığına işaret eden Besim Baysal, “Açılan işletmelerin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde izinlerini almaları gerekmektedir, çevre halkına ve tarihi dokuya zarar vermeden bir düzenlemeye gidilmesi şarttır” dedi.

Belediyenin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, Çevre Koruma Dairesi’nin, Kaymakamlık’ın, Şehir Planlama Dairesi’nin ve ilgili tüm kurumların bu konulara dikkat etmesini sağlamak adına birlikte hareket etme kararı aldıklarını, yaşam alanlarına sahip çıkmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Besim Baysal, Tanzimat Sokak, Pencizade Sokak, Kaymakam Sokak, Kanlı Mescit Sokak ve Mahmutpaşa Sokak'tan başlayarak Mahmutpaşa Mahalle İnisiyatifi'ni kurduklarını bildirdi.

Besim Baysal, bölgedeki gelişmenin belli bir düzenlemeyle yapılması taleplerini vurgulayarak, mahallelerini ve Lefkoşa’yı sevdiklerini, birarada ve uyum içinde yaşayabilecek koşullar yaratılmasını talep ettiklerini kaydetti.



“HER YAŞTAN HER KÜLTÜRDEN SAKİNİYLE BİR YAŞAM ALANI”

“Lefkoşa Surlariçi çocuklardan yaşlılara her yaştan her kültürden sakinleri ile bir yaşam alanı olarak sağlıklı bir şekilde kültürel ve tarihi varlığını devam ettirebilecektir. Bunun olabilmesi için de her kurum ve kişinin üzerine düşen sorumluluk ve görevlerden kaçmaması gerekmektedir” diyen Baysal, taleplerini de sıraladı: