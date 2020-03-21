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Suriyeli sığınmacılara hemen yardım eli uzandı

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Suriyeli sığınmacılara hemen yardım eli uzandı

Taşlıca-Boltaşlı Köyleri arasında teknenin yan devrilmesi kurtarılan 175 Suriye uyruklu mülteciye ülkenin dört bir yanından yardım ulaştıılıyor.

Taşlıca-Boltaşlı Köyleri arasında teknenin yan devrilmesi sonucu denize düşen mültecilere anında müdahale edildi. Tahliyesi kısa sürede yapılan mülteciler, İskele’de Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’na yerleştirildiler. İskele Kaymakamlığı,İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından kriz masası oluşturuldu.

Koronavirüsü nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yaşa kadar 29 çocuğun olduğu toplam 175 mülteciyi deyim yerindeyse bağrına bastı. Kısa süre içerisinde 175 kişinin kıyafet ihtiyacını gideren Kıbrıs Türk Halkı, bir kez daha birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi. İskele’den Girne’ye, Lefkoşa’dan daha birçok noktadan hareket eden insanlar yardımlarını ulaştırdılar.

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