Sürat meraklıları yakayı ele verdi

Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan dört aracın sürücüsü polise yakalandı. Yapılan incelemede iki aracın şasi numarasında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı Murat...

Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan dört aracın sürücüsü polise yakalandı. Yapılan incelemede iki aracın şasi numarasında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı Murat ASLAN “Girne Çevre Yolu’nda yarış yapılıyor” haberini ihbar alarak harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü ile Girne Trafik Şubesi, CÖŞ ve Adli Şube ekipleri geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında operasyon yaptı. Girne Polis Müdürü Hüseyin Yeşildağlı’nın yönetiminde yapılan operasyon sonucunda Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan KG 880 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri G.Ç, ER 081 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri B.A, BP 333 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri S.Ö, MD 014 plakalı motosiklet sürücüsü isminin baş harfleri C.M ve EJ 029 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri K.T gözaltına alındılar. Polis ekiplerince incelmeye alınan araçlardan ER 081 ve BP 333 plakalı araçların şasi ve motorlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Araçlar poliste alıkonularak sürücülerin haklarında dava okundu. Diğer araç sürücülerine ise ceza kesilerek serbest bırakılarak araçları teslim edildi.