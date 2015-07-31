banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Sürat meraklıları yakayı ele verdi

banner27

Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan dört aracın sürücüsü polise yakalandı. Yapılan incelemede iki aracın şasi numarasında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı     Murat...

Sürat meraklıları yakayı ele verdi
banner137

Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan dört aracın sürücüsü polise yakalandı. Yapılan incelemede iki aracın şasi numarasında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı

 

 

Murat ASLAN

“Girne Çevre Yolu’nda yarış yapılıyor” haberini ihbar alarak harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü ile Girne Trafik Şubesi, CÖŞ ve Adli Şube ekipleri geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında operasyon yaptı.

Girne Polis Müdürü Hüseyin Yeşildağlı’nın yönetiminde yapılan operasyon sonucunda Girne Çevre Yolu üzerinde yarış yapmaya hazırlanan KG 880 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri G.Ç, ER 081 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri B.A, BP 333 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri S.Ö, MD 014 plakalı motosiklet sürücüsü isminin baş harfleri C.M ve EJ 029 plakalı araç sürücüsü isminin baş harfleri K.T gözaltına alındılar.

Polis ekiplerince incelmeye alınan araçlardan ER 081 ve BP 333 plakalı araçların şasi ve motorlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Araçlar poliste alıkonularak sürücülerin haklarında dava okundu.

 

Diğer araç sürücülerine ise ceza kesilerek serbest bırakılarak araçları teslim edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.