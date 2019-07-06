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Suphi Coşkun anjiyo oldu

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Suphi Coşkun anjiyo oldu
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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucunda dün anjiyo oldu. 

Anjiyo sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada iyi olduğunu belirtti.

İşte Suphi Coşkun'un yapmış olduğu paylaşım:

"Sevgili dostlarım dün anjio oldum. Bir damarım % 70 kapalı çıktı .Stent takılarak damarım açılmıştır .Doktor’a sordum sebebini stres ve sigara olduğunu söyledi .Bende Doktor’a dedim’ki ;hayatımda hep iyilik yaptım . İyiliklerin halen devam edeceğini söyledim ,ama kahpe insanların hayatımdan çıkaracağımıda söyledim.Anjio ‘da ilk çıkarken gözüm ilk babamı aradı.Arayıp soran herkese teşekkür ediyorum."

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