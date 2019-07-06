Suphi Coşkun anjiyo oldu

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucunda dün anjiyo oldu.

Anjiyo sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada iyi olduğunu belirtti.

İşte Suphi Coşkun'un yapmış olduğu paylaşım:

"Sevgili dostlarım dün anjio oldum. Bir damarım % 70 kapalı çıktı .Stent takılarak damarım açılmıştır .Doktor’a sordum sebebini stres ve sigara olduğunu söyledi .Bende Doktor’a dedim’ki ;hayatımda hep iyilik yaptım . İyiliklerin halen devam edeceğini söyledim ,ama kahpe insanların hayatımdan çıkaracağımıda söyledim.Anjio ‘da ilk çıkarken gözüm ilk babamı aradı.Arayıp soran herkese teşekkür ediyorum."