Süper Loto yine devretti

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto'nun 18 Ocak Perşembe günkü çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar;

11-17-20-29-36-51

11. KEZ DEVRETTİ

Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 11. kez devretti. Süpe Loto 34.056.110,65 TL'lik ikramiyeyi haftaya devretti.

5 bilen 182 kişi 11.524,05 TL, 4 bilen 11636 kişi 193,25 TL, 3 bilen 251963 kişi 15,45 TL kazandı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12