Süper Kanlı Kurt Ay için geri sayım

2019'un ilk Ay tutulması için hazır mısınız? Zira bu ay 'Süper Kanlı Kurt Ay' gerçekleşecek? Peki 'Süper Kanlı Kurt Ay' nedir? 'Süper Kanlı Kurt Ay' ne zaman?

2019'un ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Süper Kanlı Kurt Ay 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. Peki yılın ilk Ay tutulması hangi ülkelerde izlenebilecek? Başka bir deyişle yılın ilk tutulması ülkemizde izlenebilecek mi? Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Tutulma başladığında Türkiye'de Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak. KANLI AY TUTULMASI NEDİR? Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.

Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. KURT AYI NEDİR? Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması.

İşte geçen yılki Süper Kanlı Ay tutulmasından objektiflere yansıyan kareler...