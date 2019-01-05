banner237
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
15 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
13 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
7 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
14 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
19 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
58 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
27 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
banner82

Süper Kanlı Kurt Ay için geri sayım

banner27

2019'un ilk Ay tutulması için hazır mısınız? Zira bu ay 'Süper Kanlı Kurt Ay' gerçekleşecek? Peki 'Süper Kanlı Kurt Ay' nedir? 'Süper Kanlı Kurt Ay' ne zaman?

banner210
Süper Kanlı Kurt Ay için geri sayım
banner215

 

2019'un ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Süper Kanlı Kurt Ay 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Peki yılın ilk Ay tutulması hangi ülkelerde izlenebilecek? Başka bir deyişle yılın ilk tutulması ülkemizde izlenebilecek mi?

Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek.

Tutulma başladığında Türkiye'de Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. 
 

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. 
 

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
 

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. 
 

Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KURT AYI NEDİR?

KURT AYI NEDİR?

Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması. 
 

İşte geçen yılki Süper Kanlı Ay tutulmasından objektiflere yansıyan kareler...

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.