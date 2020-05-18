banner411
banner69
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
18 0
Kaymaklı futbolcuları serbest
Kaymaklı futbolcuları serbest
630 0
 
Bayern Münih kaldığı yerden devam
Bayern Münih kaldığı yerden devam
23 0
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
65 0
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
102 0
Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti
Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti
75 0
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
38 0
banner440

SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

banner27

Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun stabil olduğu bildirildi.

SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Süheyla Küçük’ün 14 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, ön teşhiste enfeksiyon ve kan değerlerinin düşük olduğunun tespit edilerek tedavi başlatıldığını kaydetti. 
Özyılkan, Süheyla Küçük’ün durumunun stabil olduğunu, tedavisinin devam ettiğini, yaşa bağlı sıkıntıları da bulunduğunu belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.