Süheyla Küçük'ü yarın sonsuzluğa uğurluyoruz

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi, Kıbrıs’ın ilk First Lady’si Süheyla Küçük, yarın Anıttepe’de saat 17.00’de düzenlenecek törenle defnediliyor

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi, Kıbrıs’ın ilk First Lady’si Süheyla Küçük, Cuma günü Anıttepe’de saat 17.00’de düzenlenecek törenle defnediliyor.

Cenaze töreniyle ilgili Küçük ailesi ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, cenazeye katılmak isteyen vatandaşların korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak cenaze alanında maske ve eldiven giymeleri rica edildi.

Öte yandan cenaze törenine çiçek veya çelenk göndermek isteyen kişilerin ve kurum veya kuruluşların, bunun yerine Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından her yıl belirlenen yardıma muhtaç yüksek öğrenim çağındaki öğrencilere eğitimleri için bağışta bulunarak katkı yapmaları istendi.

Çiçek veya çelenk göndermek isteyerek bağışta bulunacak kişi veya kurum/kuruluşların bağış yapabilecekleri banka ve hesap numaraları aşağıdaki gibidir:

Türk Bankası Hesap No: 2000 123428 - UBAN CT17 1210 1901 0000 0020 0012 3428

K. T. Kooperatif Merkez Bankası Hesap No: 10 304 621 9538

Asbank hesap No: 10-304-0000 96448 UBAN : CT81126086100103040000096448