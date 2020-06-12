Süheyla Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, bugün Anıttepe’de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanıyor

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybeden Süheyla Küçük (95),merhum eşi Dr. Fazıl Küçük’ün mezarının da bulunduğu Anıttepe’de saat 17.00’de düzenlenecek törenle defnedilecek.

Süheyla Küçük için cenaze namazı Anıttepe’de kılınacak. Cenaze töreninde konuşmalar yapılacak.

Hamitköy Anıttepe’deki tören, naaşın intikaliyle saat 17.00’de başlayacak.

Merhum Süheyla Küçük’ün özgeçmişinin okunmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri yapacak. Küçük ailesi adına torunu Esen Küçük’ün ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşacak.

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılınacak ve defin işlemi yapılacak.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun, Hukuk Dairesi’nin görüşü çerçevesinde, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün anıt mezara defnedilmesine ilişkin aldığı karar önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Küçük’ün Anıt Mezarı’nın bulunduğu, devlet mezarlığı olarak ayrılan alana defnedilecek Süheyla Küçük’ün cenaze töreni Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Protokol Dairesi ile Küçük’ün ailesinin istişaresiyle düzenlendi.

MÜCADELE YILLARININ ŞAHİDİ…

Süheyla Küçük, 95 yıllık hayatında Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarının en yakın şahidi oldu.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin uzun yıllar başkanlığını yapan ve 2017’de bu görevi bırakırken onursal başkanlık ünvanı verilen Süheyla Küçük, “ilk firstlady” olarak da tanınıyordu.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984’te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.