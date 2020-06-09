Süheyla Küçük için yayınlanan taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Akıncı, Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı, Mehmet Küçük’ü telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti

Akıncı’dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, merhumenin oğlu Mehmet Küçük’ü telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük’ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay’dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süheyla Küçük’ün ölümü nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Oktay,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kıymetli eşleri Süheyla Küçük hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhumeye Allah’tan rahmet; acılı ailesine sabırlar diliyorum.” Ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar vurguladı:

“Küçük, çoktan Kıbrıs Türk tarihindeki yerini almıştı”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı vesilesiyle taziye mesajı yayınladı.

Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Süheyla Küçük, şahsiyeti, mücadeleye katkıları, sevgi dolu duruşu ve değerli hizmetleri ile çoktan Kıbrıs Türk tarihindeki yerini almıştır. Yakın tarihimizin önemli şahitlerinden biri olan ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Onursal başkanı Süheyla Küçük Hanımefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.”

“Herkesin saygı ve hayranlığını kazanmıştı”

Meclis Başkanı Uluçay: “Süheyla Küçük, örnek kişiliği, mütevazılığı, ayni zamanda eş, anne ve kadın olarak tanıyan herkesin saygı ve hayranlığını kazanmış bir büyüğümüzdü”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Uluçay, Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün dün sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği haberini almanın derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Süheyla Küçük, mücadele yıllarında Dr. Küçük’ün her zaman yanında olmuş, acılarla dolu olduğu kadar büyük zaferler de içeren tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi. Örnek kişiliği, mütevazılığı, ayni zamanda eş, anne ve kadın olarak tanıyan herkesin saygı ve hayranlığını kazanmış bir büyüğümüzdü.

Sayın Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmamız sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”



“Her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlanacak”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Özersay'ın mesajı şöyle:

“Süheyla hanım Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinin en önemli ismi olan Dr. Küçükle büyük bedeller ödeyerek bu yolu birlikte yürüyen, toplum yararını ön plana koyabilen sorumluluk sahibi gerçek bir hanımefendiydi. Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır. Ailesinin ve Halkımızın başı sağolsun.”

“Kıbrıs Türk kadının ne denli güçlü olduğunun sembolüydü”

Bakan Sucuoğlu: “Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Toplumunun özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün muhterem eşi Süheyla Küçük’ün vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Bir liderin yanında tarihe tanıklık eden, güçlü, mücadeleci bir kadın, bir anne olan ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin de yöneticiliğini yürüten Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim. Tüm Küçük ailesinin başı sağ olsun.”

“Kadınların mücadelesine öncülük etmişti”

Bakan Pilli: “Süheyla Küçük, toplumda kadınların mücadelesine öncülük etmiş, tarihimizde önemli bir yer edinmiştir”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Pilli duyduğu derin üzüntüyü de ifade ettiği mesajında mesajında şunları kaydetti:

“Toplumsal mücadelemizin en önemli tanıklarından, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını da yapan Süheyla Küçük, toplumda kadınların mücadelesine öncülük etmiş, tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Küçük ailesi ve halkımıza başsağlığı dilerim”.

“Çok değerli bir insandı”

Bakan Çavuşoğlu, Küçük için taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşama gözlerini yuman Süheyla Küçük için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihine tanıklık eden, zor yıllarını yaşayan, toplum liderimiz Dr.Fazıl Küçük’ün her zaman yanında olan, çok değerli insan Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim.”

“Arkasında derin izler bıraktı”

Bakan Taçoy’dan Süheyla Küçük için mesaj: “Bizim nesil onu hep, ‘İlk First Lady’ olarak sevdi. O da hep buna uygun davrandı. Toplumla dertlendi, kederlendi, sevindi. Bu nedenle hep çok sevildi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bir süredir tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz çok kıymetli Süheyla Küçük hanımefendinin ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrendim” diyerek, Küçük’e Allah’tan rahmet diledi.

Taçoy yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Bizim nesil onu hep, ‘İlk First Lady’ olarak sevdi. O da hep buna uygun davrandı. Yıllarca bu ülkenin en önemli siyasetçisinin yanında, toplumsal bir nöbet tuttu. Hem bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirdi, hem de toplumsal varoluş mücadelemize bir nefer olarak hizmet etti.

Bu toplumun bir parçası olduğunu unutmadan, buna uygun davrandı. Toplumla dertlendi, kederlendi, sevindi. Bu nedenle hep çok sevildi.

Merhum Varoluş Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'un toplum sorunlarına duyarlı bakış açısını, son ana kadar sürdürdü. Birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedi.

Milli duruşu yanında, yıllarca bu ülkenin en önemli kadın hakları savunucusu olarak da, kadının sosyal hayattaki eşitlikçi yeri için mücadele etti, bu alandaki bayrağı gençlere devretti.

Ölümü ile bizleri üzdü, arkasında da derin izler bıraktı. Ki, ne mutlu, bu ülke için olumlu mücadeleler verip, halkımızın sevgisini kazanan karakter olarak hafızalara kazındı.

Ruhu şad, Mekanı cennet olsun.”

GKK’dan başsağlığı mesajı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Komutanlık mesajında, “Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Ticaret Odası’ndan taziye mesajı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Süheyla Küçük’ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Oda Başkanı Turgay Deniz, mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk toplumunun lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün saygıdeğer eşi ve Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde milli başarıya ulaşılmasına katkı koyan Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Başta şahsım ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına merhumeye Allah’tan rahmet, Küçük ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”