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Süheyla Küçük Anıttepe'ye defnedilecek

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Süheyla Küçük Anıttepe'ye defnedilecek

Bakanlar Kurulu’nun saat 15.00’te başlayan toplantısı, 19.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan kararları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay toplantının başlangıcında Süheyla Küçük’ün cenazesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve nereye defnedileceğiyle ilgili ailesiyle de istişare ederek mezar yeri konusunda Başsavcılık’tan görüş alındığını söyledi. Özersay, muhtemelen Perşembe günü yapılacak törenle Süheyla Küçük’ün Anıttepe bölgesinde devlet mezarlık yeri olarak ayrılmış olan alan içerisinde defnedilmesiyle ilgili karar aldıklarını açıkladı.

Özersay, törenle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nden görevlendirilecek bir kişinin Küçük ailesiyle istişare içerisinde cenaze için gerekli hazırlıkları tamamlamasına karar verdiklerini söyledi.

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