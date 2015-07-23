Sucuoğlu: Turizm konusunda ciddi bir kararlılık içindeyiz

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, turizmin ve eğitimin KKTC’deki lokomotif sektörler olduğunu ancak geçmiş dönemde özelikle turizme istenilen katkının ve değerin verilmediğini söyledi. “Bütçedeki...

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, turizmin ve eğitimin KKTC’deki lokomotif sektörler olduğunu ancak geçmiş dönemde özelikle turizme istenilen katkının ve değerin verilmediğini söyledi.

“Bütçedeki payı binde 41 olan, fonlardan gelen katkıyla ayakta durmaya çalışan bir sektörden lokomotif olarak bahsetmek mümkün mü?” diye soran Sucuoğlu, turizm konusunda ciddi bir kararlılık içinde olduklarını, özellikle 2016 yılı itibariyle bu sektörde ivme sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) yetkililerini ayrı ayrı kabul eden ve turizmdeki hedeflerini anlatan Bakan Sucuoğlu, bu süreçte şeffaflık ilkesiyle hareket edeceklerini, soru işareti yaratacak hiçbir faaliyetin içinde yer almayacaklarını kaydetti.

Girne Limanı’nda ve mendireğin olduğu bölgede yarın sabah geniş bir kadroyla incelemelerde bulunacaklarını da açıklayan Sucuoğlu, “Turizm ülkesinden, turizmin incisi Girne’den bahsederken Girne Limanı’nın bu duruma düşmesi bizim için utanç vesilesi oldu” şeklinde konuştu.

Turizm Bakanı Sucuoğlu, liman konusunda kısa sürede faaliyete geçeceklerini de vurguladı.

“KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTELLER ÖZELLİKLE DESTEKLENECEK”

Turistlerin ülkeye gelip otelde kalmasının, denizden ve güneşten yararlanmasının yeterli olmadığını belirten Sucuoğlu, turizmin katma değerinin fark edileceği, 5-6 yıldızlı otellerin ötesinde, Kıbrıs Türk halkının sahibi olduğu, küçük ölçekli otellerin, 3-4 yıldızlı pansiyonların ve turizmle ilgili yapılacak girişimlerin özellikle destekleneceği hükümet programından söz etti.

Hükümet programında, “çevre eğitiminin ilkokuldan başlaması” ve “müfredata dahil edilmesi”nin de yer aldığını kaydeden Faiz Sucuoğlu, çevrenin turizmdeki rolüne işaret etti, kişilerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“TURİZM FONU’NA SAHİP ÇIKMA KAVGASINI HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ”

Amaçlarının ülkeye ve ülke insanına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Faiz Sucuoğlu, “Avrupa’daki turizmi ciddi bir gelir kaynağı yapmayı başaran, ama daha da önemlisi tanıtım anlamında da başarı sağlayan ülkelerin seviyelerine yaklaşmaya çalışacağız ” dedi.

Turizmin sözde değil özde hissedileceği ve uygulanacağı bir süreç yaşanacağını belirten Sucuoğlu, “Turizm tek bir bakanlıktır, bakanlık düzeyinde olduğunu her konuda hissettirecektir. Maddi kaynak çok önemli... Turizm Fonu’na sahip çıkma kavgasını hep birlikte vereceğiz” dedi.

TURİZME VERİLEN ÖNEM…

Koalisyon ortağı kadar Turizm Bakanlığı da yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da turizm konusunda hassasiyet gösterdiğini kaydeden Sucuoğlu, bunu “sevindirici ve umut verici” olarak niteledi.

Turizm Bakanı Sucuoğlu, “Şu ana kadar yapılan hükümet programlarında ilk defa ‘turizmin bir devlet politikası haline getirileceği’ maddesine yer verildi. Bu koalisyon hükümetinin özellikle turizme ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır” şeklinde konuştu.

“Birlikten güç doğar. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil” diyen Bakan Sucuoğlu, ülkenin refahının turizm ve eğitim gibi lokomotif sektörlerden geçtiğini belirtti.

“TURİSTE PARA HARCATAMIYORUZ”

Açıklamasında ülkeye gelen turistlerin profiline de değinen Sucuoğlu, “Biz turistlere para harcatamıyoruz” dedi.

Öğrencilik yıllarında, yaz tatillerinde, Almanlara rehberlik yaptığını anlatan Faiz Sucuoğlu, “Üzülerek söylüyorum ki bıraktığım dönemle şu anki dönem arasında büyük bir fark göremiyorum. Turist 20 bin Euro ile geliyor, 17-18 bin Euro ile dönüyor” şeklinde konuştu.

Dış temasların turist sayısını artırmadaki rolüne de işaret eden Sucuoğlu, sektör paydaşlarıyla yapacakları temaslara, yeni ve var olan destinasyonların Kuzey Kıbrıs turizmine nasıl katkı sağlayacağı konusunu kapsamlı şekilde ele alacaklarına işaret etti.

TOLUN

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, kabuldeki konuşmasında sektörün sorunlarının kronik hale geldiğini belirterek, casinoların, gece kulüplerinin, büyük tahribat almış limanların ülkenin imajını zedelediğine dikkat çekti.

Tolun, kabulde Bakan Sucuoğlu’na turizmin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor sundu. KITSAB Başkanı Orhan Tolun, 19 maddeden oluşan raporun bazı maddelerine değinerek Bakan’a bilgi verdi.

ŞADİ

İŞAD Başkanı Metin Şadi ise turizmin incisi olarak nitelendirilen yerlerin plansız, programsız yapılanmayla karmaşık ekonomik yapıya kurban edildiğini savundu.

Şadi, “Uhdesinde tuttukları bakanlıkları partinin ve kendi ikballerinin uhdesine tutan yapının sizin hükümetiniz döneminde son bulmasını arzu ediyoruz” diye konuştu