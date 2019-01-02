Suç işlenmeden önlenmeli

Polis Teşkilatı, sokaklarda meydana gelen farklı olayları, daha suç işlenmeden önlemek için devriyeler yapıp, suça meyli olan gençleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınması, sokak ışıklarından, çöp toplanmasını sağlamaya kadar birçok konuya el atarak ciddi sonuçlar almaya başladı

Suç Önleme Hizmetleri Şube Amiri Müfettiş Erkan Ersözlü, suçu işlenmeden önlemek için önceden tedbirler aldıklarını ifade etti. Kent içindeki sorunlarda vatandaşlardan da yardım isteyen Ersözlü, adli olayların polise direkt bildirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Polis Teşkilatı, yeni bir şube kurarak, sokaklarda meydana gelen farklı olayları, daha suç işlenmeden önlemek için devriyeler yapıp, suça meyli olan gençleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınması, sokak ışıklarından, çöp toplanmasını sağlamaya kadar birçok konuya el atarak ciddi sonuçlar almaya başladı.

KKTC’de 29.12.2018 itibarıyla Merkezi Cezaevi’nde 542 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Ülkemizde son yıllarda artan suç oranları ve “güvenlik” sorunlarının artması üzerinde birçok önlemler alınmaya başlandı. Bu tedbirleri alanların başında da Polis Teşkilatı geliyor. Polis, hiç alışkın olmadığımız şekilde Polis Örgütü’nü yeniden yapılandırma çalışması çerçevesinde Suç Önleme Hizmetleri Şubesi’ni kurdu. Şubenin üniformaları dahi alışılmış polis üniformasından farklı, yumuşak bir renk taşıyor.

İki yıllık bir geçmişi olan bu şube yakın geçmişte kendisini kamuoyuna tanıştırdı.

Polisin Suç Önleme Hizmetleri Şubesi, bize nasıl bir fayda sağlıyor diye soracak olursanız? Örneğin, mahallenizde terk edilmiş bir bina var ve gençler içerisinde toplanıyorlar, alkol alıyorlar. Suç işlemeye uygun bir yer haline geliyor burası. Bu noktada bu şubeyi aradığınız zaman polis gelip bu binanın sahibini bularak, binaya giriş ve çıkışları önleyici tebdirler almasını sağlıyor. Gençler ve gerekirse ailelerle irtibata geçip onlara yaptıkları bu hareketlerin uygun olmadığı anlatılıyor.

Aydınlatma, suçların önlenmesinde çok önem taşıyor. Aydınlık bir bölgede suç işleme oranlarının çok düşük olduğu dünyada kabul gören bir görüş. KKTC’de de karanlık bölgelerin aydınlatılması konusunda İçişleri Bakanlığı çalışma yürütürken, riskli bölgelerle ilgili, kırılan, bozulan aydınlatma lambaların hızlı bir şekilde yeniden takılması konusunda polis devreye giriyor.

Suç Önleme Hızmetleri Şube Amiri Müffettiş Erkan Ersözlü, bu şubenin kurulmasında ciddi rol oynayan ve bugün bu şubenin daha da büyümesi ve etkili olması için çalışan kişi.

Müfettiş Ersözlü, Suç Önleme Hizmetleri Şubeleri’nin amaçlarını söyle sıralıyor: Toplum genelinde huzursuzluk yaratan tüm olaylara ve sapma davranış gösterebilecek tüm şahıslara yönelik olarak önleyici hizmetler sunmak, meydana gelmesi muhtemel olaylar veya şahıslar için önleyici tedbirler almak veya alınmasını sağlamak, sapma davranış gösteren veya gösterme potansiyeli taşıyan çocuk ve genç şahıslarla ilgili olarak başta Sosyal Hizmetler Dairesi olmak üzere devlet kurumları ile Sivil Toplum Örgütleri’ni devreye sokmak, bu şahısların doğru alanlara yönlendirilmesi için çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, sunmak ve takip etmek, böylelikle suç işleme imkanına sahip olan bu çocuk ve gençleri topluma kazandırmak.

Ersözlü, görevlerinin, “Lefkoşa kent genelinde bulunan ve halkın yoğun olarak kullandığı çocuk parklarındaki ışıklandırmaların yetersizliği, kırılan veya hasara uğratılan aletlerin bir an önce tamir edilmesi, yine kent genelinde ışıklandırması olmayan veya yetersiz olan sokak ve caddelerin tespit edilmesi, argo yazı yazılan duvarların temizlenmesi, yol içerisinde veya kaldırımda bulunan ve zaman içerisinde kırılarak açık hale gelen rögarların kapatılması, içerisinde suç işlenebilecek hale gelen metruk veya yıkılmak üzere olan binaların mal sahiplerini tespit ederek, içerisine girişi engelleyici tedbirleri almasını sağlamak için öneriler getirmek.”

Bugün gelinen noktada, sadece KKTC’de değil aslında, dünya genelinde de, halkın huzursuz olduğu olayları engellemek için sadece polisiye tedbirlerin yetmeyeceğini görmekte olduklarını ifade eden Ersözlü, lambaları yanmayan ve karanlıkta kalan sokaklarda lambalarının değiştirilmesi, toplanmayan çöplerin toplanması, suç işlemeye elverişli metruk haldeki evlere girişin engellenmesi konularında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ve şahıslarla irtibata geçtiklerini anlattı.

Polisin, lambaları yanmayan sokaklarda lamba değişimi, toplanmayan çöplerin toplanması, suç işlemeye elverişli metruk evlerle ilgili tedbir alınması ve gençlerle ilgili tedbir alınması konularıyla ilgili birlikte çalıştığı paydaşları da var.

Suç Önleme Hızmetleri Şubesi’nin, çözüm ortakları, Lefkoşa Türk Belediyesi, Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı, sosyal Hizmetler Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Derneği, Eski Eserler Dairesi ve Vakıflar İdaresi.