“Şuan tek ihtiyacımız olan güven”

Koronavirüsle mücadelede yer alan doktorlarımızdan Dr. Özlem Erdoğmuş’un bugün sosyal medya hesabından yapmış olduğu umut dolu paylaşımını sizlerle paylaşıyoruz.

"11 Mart’tan beri, yıllardır sürdürdüğümüz yaşam biranda değişti, yeni bir yol çıktı önümüze yürümemiz gereken ; yol kenarlarını süsleyen otel - casinoların ve işyerlerinin göz kamaştıran ışıkları değil , karanlığa bürünmüş terkedilmiş binalardı artık ve yolumuz arabaların uzun kuyruklar oluşturduğu yollar değil , tedirgin edici bir boşluktu. Gökyüzünde parlayan güneşimiz değil, COVID-19’ un sisli gölgesiydi.

Wuhan’da başlayan salgını tecrübe eden bilim adamları ve hekimler ilk günlerde ışık olmuşken yolumuza, şuan her ülke kendi tecrübeleriyle ilerliyor bu yolda . Bizim de kendi takip ve tedavi protokollerimiz oluştu. Hastalarımızı çok başarılı bir şekilde şifayla taburcu ediyoruz. Wuhan’da COVID-19’ dan ölüm oranı %3.8 iken , ülkemizde bugüne kadar olan vaka sayısı ile ölüm oranımız % 3.4!!

Alınan önlemlerde , yapılan uygulamada bugüne kadar ara ara eksikler hatalar olmuşsa da, bugüne kadar vaka kontrolü olarak başarılı bir seyrimiz var. Çok çeşitli görüşler ve uygulamalar olabilir tartışılması gereken bu salgınla ilgili, tıpta tek bir doğru yoktur hiçbir zaman, kaldı ki dünyadaki bilim adamları da hala tartışıyor, tedaviler sürekli değişiyor. Bizim tartışılmayacak tek gerçeğimiz hasta sayımız . Asemptomatik ( hiçbir şikayeti olmayan) kişileri, tarama testleriyle saptamadığımız ile ilgili toplumumuzda bir huzursuzluk olsa da (temaslı taramalarının çoğu asemptomatik zaten) hasta olanlar hastanelerimize başvuruyor ve tanı için gerekli testleri yapılıyor. Pozitif çıkanlar tedaviye alınıyor. Asemptomatik pozitif çıkanların bulaşıcılık oranlarının düşük olduğu biliniyordu, bizim teşhis ettiğimiz asemptomatik pozitif olan vakalarda da , yakın temaslılarının dahi negatif olduğunu saptadık. Yolumuzu aydınlatacak kadar tecrübe sahibi olduğumuz gerçeğini kimsenin gözardı etmemesini umuyorum.

Şuan tek ihtiyacımız olan güven! Güvensiz olmanızın tek sebebi sistem mi veya sistemsizlik mi? Bu soruyu herkesin kendi içine dönüp sormasını istiyorum. Sosyal medyada ve TV kanallarında herçeşit yayına ve bilgiye ulaşma şansınız varken neden olumsuz, kaygınızı ve güvensizliğinizi arttıracak yayınlara inanma tercihinizi kullanıyorsunuz?

Kaygılarımız, öfkemiz, acımasız eleştirilerimiz, kusur aramamız, yargılamalarımız ve suçlamalarımızı bir kenara bırakıp önlemlerimizi nasıl yaşam tarzı haline getireceğimizi tartışmamız gerekiyor artık. Daha yürünecek yolumuz var; güvenli yürümemiz için önlemlerle yürümemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca EVDE KAL& GÜVENDE KAL. Artık kabullenelim; dünya kurtulmadan biz kurtulamayacağız bu virüsten!!!"