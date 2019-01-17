Su tutmayan göletler bu yıl su tuttu

Çok uzun yıllardır su tutmayan göletlerin bu yılki yağışlarla birlikte oldukça fazla su tuttuğunu, bunlardan birinin de Haspolat Göleti olduğunu kaydeden Su İşleri Dairesi Müdürü Yılmaz, Gemikonağı Madendere, Akdeniz, Arapköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Yılmazköy Polatdere göletlerinin, Gönyeli ve Güzelyurt Barajlarının da dolduğunu kaydetti

Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, yağmurlardan gölet ve barajların iyi su tuttuğunu pek çok göletin dolduğunu, tarımsal kullanımı düşünerek, 2019’da ülke genelinde baraj ve göletlerde kapasite artırım çalışmaları yapmayı planladıklarını kaydetti.

Nazife Yılmaz TAK’a yaptığı açıklamada, “Bu yıl en büyük hedef, gölet ve barajlarda mil ve rüsmat temizliği yapmak, gövdelerinde yıllar içerisinde oluşan hasarları tamir etmek. Böylece sulama göletleri ve barajların ömrünü uzatmış hem de gerçek kapasitelerini kazandırmış olacağız” dedi.

Gölet ve baraj temizliği için kaynak sıkıntısına işaret eden Yılmaz, “Dairemizin gölet ve barajlarla ilgili bütçe talepleri onay görmedi, bu da pek çok göletin mil ve rüsûbât dolmasına ve su tutma kapasitesinin normalin altına düşmesine neden oldu. 2019’da öncelik sırası belirleyip her bölgede bir iki tane gölette işlem yapabiliriz” dedi.

37 MİLYON TON KAPASİTE

Dairenin verilerine göre, KKTC’de toplam 16 milyon ton kapasiteli 17 sulama göleti ve toplam 20 milyon ton kapasiteli 20 adet de yeraltı sularını beslemek için gölet ve baraj bulunuyor.

Sulama amaçlı gölet sayısının arttırılması konusunda ise Nazife Yılmaz, derin bir çalışma yapılması gereken bir konu olduğunu, ihtiyaçlı bölgelere gölet yaratmanın mümkün olabileceğini ancak önceliklerinin mevcut göletlerin ıslah edilmesi olduğunu söyledi.

GÖLETLERİN TEMİZLENMESİNDE SIKINTI

Sulama göletlerinin temizlenmesinde, maddi kaynak bulmanın yanında yaşanan bir başka sıkıntının da, göletleri kullanan çiftçilerin yaz döneminde göletlerin boşaltılıp temizlenmesine su ihtiyacından dolayı sıcak bakmaması olduğunu ifade eden Yılmaz, ancak bu yıl farklı kaynaklardan sulama amaçlı kaynak bulunması hailinde gölet temizliği yapılacağını söyledi.

“UZUN YILLARDIR SU TUTMAYAN GÖLETLER SU TUTTU”

Çok uzun yıllardır su tutmayan göletlerin bu yılki yağışlarla birlikte oldukça fazla su tuttuğunu, bunlardan birinin de Haspolat Göleti olduğunu kaydeden Yılmaz, Gemikonağı Madendere, Akdeniz, Arapköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Yılmazköy Polatdere göletlerinin, Gönyeli ve Güzelyurt Barajlarının da dolduğunu kaydetti.

SINIRÜSTÜ SULAMA MAKSATLI DEVREYE SOKULACAK

Sınırüstü Göletini de sulama amaçlı devreye sokmayı tasarladıklarını kaydeden Yılmaz, ancak söz konusu bölgede geçmiş yıllarda yapılan bazı çalışmalar esnasında, borulara zarar verildiğini, şu anda söz konusu boruların tamiri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

“İMARA AYKIRI YAPILAR SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR”

Dere yataklarında su akışını etkileyen bitkilerin dışında bir de imara aykırı yapılan yapıların söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu da suyun gitmesi gereken yönünü değiştirmekte” dedi.