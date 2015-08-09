Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada, Osman Barışsever, DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu Gamze PİR BAYKUR...

Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada, Osman Barışsever, DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün saat 12:30 raddelerinde meydana gelen kaza korkuttu. Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada yaralanan 29 yaşındaki Osman Barışsever, olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Osman Barışsever, yönetimindeki HD 572 plakalı aracı ile Kaliland istikametinden DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. HD 572 plakalı araç hurdaya dönerken, yaralanan Osman Barışsever ise Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Barışsever’in durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.