banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Su kanalına uçtu

banner27

Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada, Osman Barışsever, DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu   Gamze PİR BAYKUR...

Su kanalına uçtu
banner137

Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada, Osman Barışsever, DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu

 

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün saat 12:30 raddelerinde meydana gelen kaza korkuttu. Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda meydana gelen kazada yaralanan 29 yaşındaki Osman Barışsever, olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

 

Osman Barışsever, yönetimindeki HD 572 plakalı aracı ile Kaliland istikametinden DAÜ istikametine doğru seyrederken sosyal konutların önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. HD 572 plakalı araç hurdaya dönerken, yaralanan Osman Barışsever ise Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Barışsever’in durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.