banner411
banner69
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
46 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
31 0
 
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
14 0
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
154 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
78 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
13 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
251 0
banner440

Stelios'tan Kıbrıslı Türklere 50 bin Sterlin

banner27

Stelios Vakfı, Covid 19 mücadelesinde ön saflarda yer alanlara teşekkürlerini sunmayı amacıyla Kıbrıslı Türklere toplam 50 bin Sterlinlik bağış yaptı.

Stelios'tan Kıbrıslı Türklere 50 bin Sterlin

Stelios Vakfı, Covid 19 mücadelesinde ön saflarda yer alanlara teşekkürlerini sunmayı amacıyla Kıbrıslı Türklere toplam 50 bin Sterlinlik bağış yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, vakıf, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 bin Sterlin, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne 10 bin Sterlin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Kalkındırma Derneği’ne 15 bin Sterlin ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne de 5 bin Sterlin bağışladı.

2009’dan beri “İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri” veren vakıf, salgın nedeniyle bu yıl ödül vermeyi iptal ettiğini açıkladı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.