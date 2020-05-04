Stelios'tan Kıbrıslı Türklere 50 bin Sterlin

Stelios Vakfı, Covid 19 mücadelesinde ön saflarda yer alanlara teşekkürlerini sunmayı amacıyla Kıbrıslı Türklere toplam 50 bin Sterlinlik bağış yaptı.

Stelios Vakfı, Covid 19 mücadelesinde ön saflarda yer alanlara teşekkürlerini sunmayı amacıyla Kıbrıslı Türklere toplam 50 bin Sterlinlik bağış yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, vakıf, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 bin Sterlin, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne 10 bin Sterlin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Kalkındırma Derneği’ne 15 bin Sterlin ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne de 5 bin Sterlin bağışladı.

2009’dan beri “İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri” veren vakıf, salgın nedeniyle bu yıl ödül vermeyi iptal ettiğini açıkladı