Başbakan Erhürman, ülkede herkesin var olan şeyin aynen devam etmesi konusunda alışkanlık geliştirdiğini söyledi ve “Şikayet et ama devam et! Yani hem ağla, hem git! Madem şikayet ediyoruz çomakları sokmak için fırsat bilmemiz lazım” dedi. Erhürman “Hiç kimse şikayet etmemeyi kendine yediremiyor, ‘bu düzen bozuktur’ diyor ama herkes, o düzenin bozuk tarafından çok ufacık da olsa nemalanmaya devam ediyor, kimisi ufak kimisi büyük olmak üzere” dedi. Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nın yurttaşlıklar, Ulaştırma Bakanlığı’nın T izinleri; ve tüm bakanlıkların bir önceki dönemin harcamaları üzerinde çalıştığını ifade etti ve ilk nazarda 2017 harcamalarında bütçeyi aşan birtakım şeyler olduğunun görüldüğünü ve bunların araştırıldığını bildirdi

Başbakan Tufan Erhürman, şikayet edilen statükonun sadece siyasetin içinde değil çok yaygın olduğunu belirterek, “Madem ki hep beraber şikayet ediyoruz, bunu fırsat bilip statükoya çomak sokmalıyız. Çomak soktuğumuz zaman gelecek şikayetlere karşı da dirayetli durmalıyız” dedi.

Hükümetin icraatları konusunda gelecek zamana dönük -cek-cak’lı cümleler kurmak yerine, bunları yaptıkça -di’li geçmiş zaman kullanarak kamuoyuna duyurmayı tercih ettiğini belirten Başbakan Erhürman, 50’si CTP’li hükümet döneminden, 129 müşavir bulunduğunu, bunların göreve çağrılacağını, Başbakanlık’ta halen 2 müşavirin belediyeler konusunda çalışmaya başladığını ve toplam 7 müşavir almayı hedeflediğini açıkladı.

2013’ten Cumhuriyet Meclisi’nde olan ve hukukçu kimliği de bulunan Tufan Erhürman, zannedilenin aksine ülkedeki genel sorunun, yasalardaki eksiklerden ziyade yasaların uygulanması meselesi olduğunu, bunun da hukuk devleti anlayışıyla ilgisi bulunduğunu söyledi.

13 Kasım 2016’daki kurultayda CTP Genel Başkanlığı’na seçilen, 7 Ocak erken genel seçiminin ardından Cumhurbaşkanı’nca hükümeti kurmakla görevlendirilen ve CTP-HP-TDP-DP koalisyonunu oluşturan 47 yaşındaki Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık makamında TAK’a verdiği ilk röportajında, bu makamdan ülkeye baktığında ne gördüğü, umduğundan farklı bir manzarayla mı karşılaştığı sorusuna karşılık, “Umduğumdan çok farklı bir tablo bulmadım” dedi.

Erhürman, ana muhalefet partisi başkanı olarak hükümeti yakından takip edip, eksikleri, fazlaları bildiklerini, dolayısıyla şimdi kendisini şaşırtan bir tabloyla karşılaşmadığını; koalisyon ortağı diğer 3 partinin de çözüm önerileri bulunduğunu belirterek, “Dolayısıyla hem sorunları, hem ne yapmak istediğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bürokrat atamalarını hükümetin güvenoyu almasının sonrasına bıraktıklarını, öncesinde ise öncelikli konular üzerinde çalışmalara başladıklarını ve 15 Şubat’ta güvenoyu almalarının ardından çalışmalara hız verildiğini kaydeden Erhürman, her hafta basın toplantısıyla yapılanları açıklayacağını yineledi.

Erhürman, -cek, -cak’lı cümleler kullanmak değil, -di’li geçmiş zamanla konuşmak istediğini, çalışmaların hangi aşamada olduğunu, neler yapıldığını, düzenli, kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. Erhürman, “Çok fazla proje var, hızla hepsinin düğmelerine bastık. Bunlarda belli safhalara ulaştıkça kamuoyuyla paylaşmayı tercih ediyorum” diye konuştu.

“MECLİS’TEKİ SIKINTI BİRAZ DA TÖRENSEL TOPLANTI KAYNAKLI”

Başbakan Erhürman, “Meclis’teki sıkıntılı başlangıcın, biraz da törensel toplantıdan kaynaklandığı ve gerginliklerin sürmeyeceği” görüşünde…

Meclis’te ant içme töreninin yapıldığı 22 Ocak’ta yaşanan gerginlik ve sonrasındaki gelişmeler hatırlatılarak “Önümüzdeki dönemde nasıl bir Meclis göreceğiz?” sorusuna karşılık Erhürman, yakında bütçenin görüşülmeye başlanacağına işaret etti ve milletvekillerinin daha temel meseleler üzerinde konuşma şansı bulacağını, memleketin tüm sorunlarının masaya yatırılacağı bir ortam sağlanacağını söyledi.

Tufan Erhürman, 22 Ocak olaylarının Meclis boyutuyla ilgili Başsavcılık’a iletilen dosya konusunda, yargının gerekeni yapacağını, (Afrika gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davayla) aynı derecede hızlı görüşülüp görüşülmeyeceğinden emin olmadığını, ancak aynı sürecin yaşanacağını ve davanın bitirileceğini düşündüğünü kaydetti.

MECLİS BAŞKANLIĞI… “HUKUKA UYGUN BAŞKA BİR YOL BULUNURSA KONUŞURUZ”

“Meclis Başkanlığı’nın TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’de olması konusunda TDP’nin talebi sürüyor ve konuya hukuksal bir çözüm bulunacağı söyleniyor. Sizin tavrınız nedir?” sorusuna karşılık Erhürman, hükümetin hukuka uygun davranma taahhüdüyle iktidara geldiğini vurguladı ve “Eğer hukuka uygun, Savcılığın da uygun göreceği başka bir çözüm yolu bulunursa o zaman üstünde konuşulur” dedi. Erhürman, bu konuda koalisyona yansıyan bir sıkıntı olmadığını belirtti.

NÜFUS POLİTİKASI VE VATANDAŞLIKLARDA HEMFİKİR OLUNAN KONULAR

Erhürman, nüfus politikası ve vatandaşlıklar konusunda hükümet programında açık hükümler bulunduğuna işaret etti, koalisyon ortaklarının hemfikir olduğu düzenlemeler konusunda şunları açıkladı:

“Yeni yurttaş olanların ilk seçimde oy kullanmaması konusunda hemfikiriz. ‘Bakanlar Kurulu tarafından yurttaş olması zorunlu görülenler Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınır’ hükmünün kaldırılmasında hemfikiriz. İstisnai yurttaşlığın dünyada olan biçimiyle -spor, kültür, ekonomi alanında- ülkeye ciddi katkıları olan ya da olacakların vatandaş yapılması meselesinin yasada açık kriterlere bağlanması konusunda hemfikiriz. Bir de çalışmayla ilgili mevzuatta düzenleme yapılıp bu ülkeye çalışma izniyle gelen, -bundan sonra gelecek- insanların 5 yılı doldurmadan ülkelerine geri dönmeleri ve gerekirse belli bir aralıktan sonra geri gelmeleri konusunda da hemfikir olduk. Çünkü yurttaşlık sayısını artıran mesele orasıdır. 5 yılı geçtikten sonra vatandaşlığa başvurma hakkı doğuyor. Belli bir süre daha geçer, 10 yıl falan olursa, konu insan hakları meselesi haline geliyor… Bir de beyaz kimliği gerçekten beyaz kimliğe dönüştürmek, yani bu kartın verileceği kişilerin seçme-seçilme dışındaki her türlü hakkının olacağı bir statüye getirilmesi konusunda kararlılık var.”

Başbakan Erhürman, Türkiye ile online sicil denetimi konusunda henüz bir girişim yapılmadığını, bunun Dışişleri Bakanlığı’nca yapılacağını ifade etti.

YURTTAŞLIKLAR, T İZİNLERİ, 2017 BÜTÇESİNDEKİ HARCAMALAR İNCELENİYOR

Hükümetin üzerinde çok durduğu “her alanda denetim” konusundaki bulgularla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nın yurttaşlıklar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın T izinleri; ayrıca tüm bakanlıkların bir önceki dönemin harcamaları üzerinde çalıştığını ifade etti ve ilk nazarda 2017 harcamalarında bütçeyi aşan birtakım şeyler olduğunun görüldüğünü ve bunların araştırıldığını bildirdi.

Erhürman, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mahkeme sürecine yansıyan banka hesapları konusundaki soruya ise “Seçim döneminde ne yapacağız dediysek, hepsi yapılacak” karşılığını verdi.

ÜNİVERSİTELER

Başbakan Tufan Erhürman, üniversitelerle ilgili sorulara karşılık “Bugüne kadar kaç ülkeden kaç öğrenci olduğu hep gurur vesilesi olarak yansıtıldı, ama bu konuda doğru politika, öngörüleriyle birlikte ön hazırlıkları yapılıp da bu rakamlara ulaşılmasıydı” dedi.

YÖDAK’la da görüştüğünü belirten Erhürman, çok kültürlülük, trafik, ulaştırma, konaklama meselelerinin doğru dürüst ele alınmadığını, rakamlar şiştikten sonra bunlara çözüm üretme çabalarının başladığını kaydetti ve bunun “istim arkadan gelsin” yaklaşımı olduğunu, oysa önceden yapılması gerektiğini anlattı.

“ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPIYI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIP ZENGİNLİK HALİNE GETİRMEK GEREK”

Başbakan Erhürman, “Üniversitelerdeki çok kültürlü yapıyı bir sorun olmaktan çıkarıp da gerçekten bir zenginlik haline getirmek için YÖDAK’ın üniversitelerle, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte bir çalışma yapması gerekiyor. Bu çalışmalara başladık” diye konuştu.

KAMU REFORMU

Kamu reformuyla ilgili çalışmanın, CTP’nin önceki hükümet döneminde tamamlandığını, ortaya hacimli bir yasa çıktığını, sendikalarla da görüşüldüğünü kaydeden Erhürman, bütçeden sonra Meclis’te gündeme gelecek yasalardan birinin bu olduğunu açıkladı.

“GENEL SORUN YASALARDAN ZİYADE YASALARI UYGULAMA MESELESİ”

Başbakan Erhürman, yasalar, uygulama, bürokrasideki hantallık konularındaki soruları yanıtlarken de, hukukçuların, bir yasanın çıkarılmasının tek başına çok büyük bir anlam ifade etmeyebileceğini bilen kişiler olduğunu belirtti ve “Zannedilenin aksine, yasayla her şeyi çözebiliriz gibi bir bakış, hukukçunun bakışı değildir” dedi.

Bu dönemde hem eksik yasaları tamamlamak hem de var olanları uygulamak istediklerini vurgulayan Erhürman, birçok alanda zannedilenin aksine yasal düzenlemeler bulunduğunu, örneğin Facebook üzerinden yapılan hakaretler ve tehditler konusunda “Bilişim Yasası olmadığı için bir şey yapılamıyor” kanısının doğru olmadığını, hakaretin, hangi şekilde yapılırsa yapılsın Ceza Yasası’nda düzenlendiğini anlattı.

Erhürman, bunların teknik takibinde yetersizliklerin ayrı bir konu olduğunu, ancak birçok konuda sanki yasa yokmuş gibi mazeret üretildiğini kaydetti.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI

Başbakan Erhürman, “Bence genel sorun yasalardan ziyade yasaları uygulama meselesidir. Bunun da bir hukuk devleti anlayışıyla ilgisi var. Hem muhataplarda, hem uygulayanlarda... Yasa varsa uygulanması gerektiği kültürünün zaman içinde oluşması lazım, hem yönetenler, hem de yasalara muhatap olanlar açısından…” şeklinde konuştu.

STATÜKO… “TEK TEK HER NOKTAYA ÇOMAK SOKMAK GEREK”

Kamu hizmetlerinde motivasyonun ve verimin nasıl artırılacağı sorusunu yanıtlayan Başbakan Erhürman, şöyle dedi:

“Statüko dediğimiz şey sadece siyasetin içinde oluşan bir şey değil. Çok yaygın ve sistemsel bir şeydir. Kamu görevlilerine ve yurttaşlara da bulaşır. Herkes var olan şeyin aynen devam etmesi konusunda bir alışkanlık geliştiriyor ve alışkanlıkların bozulmasından da rahatsız oluyor, zannedilenin aksine... Yani o statüko bir anlamda şununla da kendini üretiyor: Şikayet et ama devam et! Statükonun sloganı da bu. Yani hem ağla, hem git! Hiç kimse şikayet etmemeyi kendine yediremiyor, ‘bu düzen bozuktur’ diyor ama hemen hemen herkes, o düzenin bozuk tarafından çok ufacık da olsa nemalanmaya devam ediyor, kimisi ufak kimisi büyük olmak üzere…

“MADEM ŞİKAYET EDİYORUZ ÇOMAKLARI SOKMAK İÇİN FIRSAT BİLMEMİZ LAZIM”

Bunlar hep bir şeyle ilgilidir, bir tekere çomak sokma hikayesi var ya... Çok basit bir şeydir çomağı sokmak… Çomağı sokunca o teker dönemiyor artık. Dolayısıyla tek tek her noktada o çomakların sokulması gerekiyor ve bunları yapmak zorundayız. Bunları yaptığımız zaman, evet, bir takım şikayetler gündeme gelecek; çünkü herkes çok alıştı bu işin böyle devam etmesine… Herkes diyorum, sadece siyasetçi, sadece kamu görevlisi değil, yurttaşların her kesimi de çok alıştı ama madem ki hep beraber şikayet ediyoruz, bunu bir fırsat bilmemiz ve o çomakları sokmamız lazım. Soktuğumuz zaman gelecek şikayetlere de dirayetli bir şekilde ‘evet biz bunu yapacağız çünkü bu sistemin değişmesi lazım’ demeliyiz.”