St. Hilarion’da yürekler ağza geldi

St. Hilarion Kalesi yanında bulunan kafenin depo kısmında sabaha yakın çıkan yangın büyümeden söndürüldü

St. Hilarion Kalesi yanında bulunan Hüseyin Dayı’ya ait bir cafede dün sabaha yakın, 02.30 sıralarında, elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken; söz konusu cafede elektrik panosu, ahşap çardak, depo odası, 2 adet ahşap kapı, depo içerisinde bulunan mutfak dolabı, 1 adet ızgara, bazı mutfak gereçleri, 20 koli meşrubat ve muhtelif hediyelik eşya ile iki dönüm arazi içerisinde bulunan orman ağaçları yanarak zarar gördü.