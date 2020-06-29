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Spehar liderlerle görüşecek

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Spehar liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair raporunun yayınlanması ışığı altında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerin internet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.
Fileleftheros’un haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ilgili raporunun 10 Temmuz’da yayınlanması; Spehar’ın Akıncı ve Anastasiadis’le ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ise 5-10 Temmuz döneminde gerçekleşmesi planlanıyor. 
Spehar, Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmelerini genellikle yüz yüze yapıyor ancak yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer görüşmelerin internet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. 
Bunun dışında BM Güvenlik Konseyi’nin de Spehar’ın Temmuz ayının son haftalarında yapacağı bilgilendirme için toplantısını telekonferans usulüyle gerçekleştirmesi planlanıyor. 

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