Soylu, Lefkoşa’yı gezdi

Soylu, Girne Caddesi’nde yürüyerek esnafla ve diğer vatandaşlarla sohbet etti, Dr. Küçük Müzesi ile HALKIN SESİ’ni ziyaret etti

Günübirlik resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğleden sonra Lefkoşa’da bazı bölgeleri ziyaret etti.

Soylu, Girne Caddesi’nde yürüyerek esnafla ve diğer vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara hediyeler verdi.

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni de ziyaret eden Süleyman Soylu, ardından HALKIN SESİ gazetesi önünden de geçti ve gazete yetkilileriyle sohbet edip, gazetenin dünkü sayısını inceledi.

Konuk Bakan Soylu ve beraberindekiler bu gezinin ardından akşam KKTC’den ayrıldı.

Süleyman Soylu, Girne Caddesi’nde

Soylu, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni gezdi

Soylu, Girne Caddesi’nde mağazaları inceledi

Süleyman Soylu, HALKIN SESİ gazetesini de ziyaret etti

Soylu, kendi heyetine başarılı bir şekilde eskort eden Lefkoşa trafik şubesine bağlı polislerin motosikletlerini inceledi ve polislere teşekkür etti. Soylu, görevli polislere yeni motosiklet hediye edilmesi gerektiğini de söyledi.

Vatandaşlar, Soylu’ya ilgi gösterdi