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Soyel’in başarısı

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Kıbrıslı Türk fizik öğretmeni Gözde Soyel, İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na 39 ülkede 45 fizik öğretmeninden biri olarak seçildi

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Soyel’in başarısı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) Uluslararası Fizik Eğitimcileri Programı’na seçilen fizik öğretmeni Gözde Soyel’i kabul etti.

Akıncı ziyarette, programa seçilen Gözde Soyel’i kutlayarak, CERN’deki çalışmalarla edineceği deneyimi öğrencilere aktarmasının önemini vurguladı.

Programa 39 ülkede 45 fizik öğretmeninden biri olarak seçilen Gözde Soyel, CERN’de devam eden 7 deneyin yapıldığı merkezdeki çalışmalara katılacak. Program, parçacık fiziği konusunda bilgilerin güncellenmesi, mevcut eğitim kaynakları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla dersler, yerinde ziyaretler ve uygulamalı çalışmalardan oluşuyor.

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