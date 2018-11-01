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"Sosyal Sigortalar Dairesi binası gelmiş geçmiş hükümetlerin aynası"

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KTAMS, yıllardan beri Sosyal Sigortalar Dairesi binasının çağdışılığı konusunda yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını, gelmiş geçmiş hükümetlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının yeni hizmet binasının yapılması hakkında birçok kez söz vermelerine, hatta takvimlendirilmiş protokollere imzalar atmalarına karşın yeni bina yapımı noktasında hiçbir icraat yapılmadığını anımsattı

"Sosyal Sigortalar Dairesi binası gelmiş geçmiş hükümetlerin aynası"
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KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi binasının yetersizliğinin hükümetlerin on binlerce emekli ve çalışana vermiş olduğu değerin göstergesi olduğunu belirterek, mevcut bina ile vatandaşların insanca hizmet alabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi için alternatif bir bina olarak Kıbrıs Türk Hava yolları ana binasının da aylardan beri devletin elinde atıl olarak tutulduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, yıllardan beri Sosyal Sigortalar Dairesi binasının çağdışılığı konusunda yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını, gelmiş geçmiş hükümetlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının yeni hizmet binasının yapılması hakkında birçok kez söz vermelerine, hatta takvimlendirilmiş protokollere imzalar atmalarına karşın yeni bina yapımı noktasında hiçbir icraat yapılmadığını anımsattı.

4’lü koalisyon hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’inde tıpkı eski bakanlar gibi bu konuda duyarsız davranmaya devam ettiğini söyleyen Bengihan, “Mevcut bina ile vatandaşlarımızın insanca hizmet alabilmesi artık mümkün değildir. Sosyal Sigortalar Dairesi binasının yetersizliği Hükümetlerin on binlerce emekli ve çalışana vermiş olduğu değerin göstergesidir.  Sosyal Sigortalar Dairesi yeni bina yapımı için yıllardan beri hiç bir adım atılmadığı gibi, Sosyal Sigortalar Dairesi için alternatif bir bina olarak Kıbrıs Türk Hava yolları ana binasının da aylardan beri devletin elinde atıl olarak tutulduğunu gözlemlemekteyiz” dedi.

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