Kimsenin adamı olmayın. Kendi doğrularınız olsun. Ve en önemlisi mensubu olduğunuz topluma yalan söylemeyin. Yoksa yüzünüze gülenlerin arkanızdan...

(Göktürk Ötüken)

"Neo-liberal politikalar, emeğin sömürüsünü, emekçilerin yaşam koşullarını önemsemedikleri gibi kirlenen yer altı ve yer üstü sularını, yok edilen bitki örtüsünü, ölen, yaşam alanlarından sürülen hayvanları, delik deşik edilmiş dağları umursamamaktadırlar. Onların tek hedefi daha fazla ve daha ucuza kar elde ederek zenginliklerine zenginlik katmaktan başka bir şey değildir ve olamaz.

Bunu yanında kâra dayalı vahşi politikalar ile yaratmış oldukları doğa katliamlarının üzerini örtmek için kuzu postuna bürünmüş bir kurt gibi davranırlar. Destekleyici oldukları “çevre derneklerini, ofislerini” kullanıp kendi reklamını ön plana çıkararak, sözde çevre temizliği, ağaç dikme organizasyonları, kompozisyon ve resim gibi yarışmalar vs. düzenleyip insanın doğa ile iç içe geçmiş kurtuluş mücadelesini pasifize etmeye ve radikal bir doğa mücadelesini frenlemeye çalışmaktadırlar.

Kapitalizmin sürdürülebilir ekonomi veya yeşil ekonomi gibi halklara dayatmış olduğu politikalar bırakın doğanın ve doğadan ayrı düşünülemeyecek olan insanın çıkarına veya faydasına olsun tam aksine fosil yakıtlarının tüketiminden doğacak kaçınılmaz, kapıya dayanmış krizinden önce yeni enerji kaynaklarının finanslaştırılması ve sermayedarlar tarafından paylaşımından başka bir şey değildir.

Evet, hepimizin bildiği bir söz olan “kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser” sözündeki gibi, kapitalizmin sürdürülebilir ekonomi veya yeşil ekonomi safsatasının tek amacı budur. Çok uzun bir süre geçmeden eğer ekososyalist bir tavır ile doğa ve emek mücadelesini tek bir çatı altında yürütmezsek dünyamızı bekleyen tehlike açıktır. Çok kısa bir sürede güneş ve rüzgar gibi doğanın sunduğu temiz enerjiyi de kendi aralarında paylaşıp bizlere satacaklardır."

(Salih Erşangil)

Uluslararası siyasetin fenomeni ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve geldiği 20 Ocak 2017 tarihinden bu yana 16 bini aşkın yanlış ya da yanıltıcı ifade kullandığı saptandı... Bu saptamayı yapıp kamuoyuna açıklayan veri tabanı sitesi Fact Checker... Siyasetçilerin yanlışları çoğu kez insanların felaketi oluyor... Ortaya çıkan gerçek şu ki, siyasetçilerin denetim süzgecinden geçirilmeden sosyal medya üzerinden yaptıkları anlık fevri açıklamalar yığınla yanlışı ve olumsuz duygusallığı içerir... Bu tuzağa bizim yerel siyasetçilerimiz de düşmeye başladılar ne yazık...

(Ahmet Tolgay)

UBP- HP arasında önce emirname, sonra da Muhaceret Tüzüğü üzerinden bilek güreşi devam ediyor... İmar Planı'na "rant" diyen Başbakan, Muhaceret Tüzüğü'nü de "sistemde sorun yaratıyor" diye polis eliyle "askıya" aldı...

Naparsınız ama?

Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar böyle çekeceyik?

(Hüseyin Ekmekçi)

İmar Yasası, Muhaceret Yasası... UBP, Sn. İçişleri Bakanını elinin tersi ile itiyor... Sn. Bakanın tüm emeklerini görmezden gelebiliyor. Kamu otoritesi yerle bir.... HP. Bakanına sahip çıkmıyor... Sn. Bakan "Konuşursam" diyor... Sn. Bakan orda kalmaya da devam ediyor... HP propagandası şeffaflık ve açıklık değil mi? Lütfen Konuşun...

(Ürün Solyalı)