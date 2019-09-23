Eğitimde yıllar önce okullar merkezileşti. Pedagojik açıdan da akademik açıdan da iyi olmuştu. Artik Kıbrıslı Türklerin her köye bir okul ve öğretmen talebi yok. Hala daha ciddi sorunlar olsa da hic kimse eğitimsiz kalmıyor.

Peki o zaman her köye ille de bir cami, imam ve müezzine gerek var mı? Ezan zaten merkezi okunuyor. Ibadetini yapmak isteyen inanc sahipleri de komsu köyler olarak birleşip merkezi bir camide imamları ile dini gerekliliklerini yerine getirebilir. Örneğin 5 köyün ibadet sahipleri bir camide buluşsa bu 4 imam ve 4 müezzinden tasarruf demektir. Bir anda ülkede "gerçekten varsa" imam ve müezzin ihtiyacı da ciddi anlamda düşer. Böylece daha öncelikli olması gereken eğitim ve saglığa da kaynak aktarımı olur.

Hani yani ekonomik protokollerde kamuda harcama ve istihdamda tasarruf öneriliyor ya! Bu şekilde protokol uygulamalarına Din İşleri Dairesi'ni de katmış oluruz.

(Ahmet Billuroğlu)

KKTC’ye 150 imam istihdamı yapılacağı haberini okuduğumda ülkedeki cami sayısını merak ettim. 2017’de yayınlanan bir rapora göre ülkede 212 cami bulunuyor. Son 17 yılda (2017 raporu) 46 yeni cami inşa edilmiş.

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, laiklikten ödün verilmeyecekse ve yerli istihdam yapılacaksa ne güzel. Hiç derdim olmaz.

Kıbrıs adasında tam 448 yıldır İslamiyet var. Asimile olmayışımızda kuşkusuz dinin önemi oldukça büyük. Din konusunda özgür ve rahatız. Sorulduğunda “Müslüman” olduğumuzu söyler, başta ne olduğunu bilmediğimiz kandillerde ve bayramlarda tatil yapmaya bayılırız biz.

Annem Ramazan bayramlarında aralıksız oruç tutardı. Babamın dedesi 1800’lerde deve sırtında, uçak olmayan zamanlarda Hac’a gitmiş. Babamın sülalesine “Hacı Hilmiler” derler.

İsteyen dinini istediği gibi özgürce ama bilinçli yaşasın noktasındayım.

(Oshan Sabırlı)

Birileri "apaçık" savaş çığırtkanlığı yapmaya dursun, biz daha yüksek sesle "Kıbrıs'ta Barış, Dünya'da Barış" diye haykıracağız... Kazanan insanlık olacaktır...

(Serkan Soyalan)

Kanser nedeniyle Neslican Tay’ın hayatını kaybettiği gün, 150 ülkede milyonlarca öğrenci “Ya Karbon, ya da sıfır gelecek. Size ders vermek için derse girmiyoruz” diyerek eylem yaptı.

Peki biz ne yaptık?

Evde, Meyhanede, diskoda, barda ve kafede keyif yaparken, Neslicanla ilgili paylaşımlar yaptık. Neslicanı metalaştırıp, hastalığı lanetledik ve vicdanımızı rahatlattık.

Halbuki bu hastalığa neden olan etkenleri ortadan kaldırmadığımız veya azaltmadığımız için bizde suçluyuz.

Yıllardır Teknecik Elektrik Santrali havaya zehir saçıyor ama biz sadece çalışanların maaşı ve elektrik faturasıyla ilgileniyoruz.

Güneş görmeyen Avrupa güneşten ve rüzgardan faydalanırken, biz yapılacak yatırımlardan mammayı kim yeyecek diye düşünüyoruz.

Bilinçsiz bir şekilde tarım ve zirai ilaçlar kullanılırken, belediyelerin havadan ilaçlama yapmasına son vermesini eleştiriyoruz

Her noktada telefon ve internetin çekmesi için savaş veriyoruz.

Naylon poşet kullanımını azaltmak için 25 kuruş alınmasına, “parasıyla değil mi istediğim kadar alırım” diye hareket ediyoruz.

Kentlerin kaldıramayacağı yatırımlar yapıp, sonra lağım suları nereye gidecek, trafik sorunu nasıl çözülecek diye şikayet ediyoruz.

Tüm dünya geri dönüşüm, geri kullanım ve yerinde azaltmak için çalışma yaparken, AB plastik bardak çatalı yasaklarken, pet şişeyi en aza indirirken, biz kentlere yerleştirilen teneke kutu ve pet şişe toplama istasyonlarından şikayet ediyoruz.

O nedenle kimse timsah gözyaşı dökmesin ateş düştüğü yeri yakar. Şov değil, iş yapın..

Sosyal medyada nasıl daha çok ilgi çekerim diye düşüneceğinize harekete geçin.

(Ziya Nasıfoğlu)

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Dışişleri Bakanı Özersay Kıbrıs görüşmeleri için New York’a ayrı ayrı gitti.

Ne gerek var. Cumhurbaşkanlığı seçim kavgasını Lefkoşa’da da yapardınız.

(Songuç Kürşad)

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “ayrı ayrı” New York’a gidiyor.

Bu görüntü ‘Kıbrıs milli davası’ için doğru değil.

Kıbrıs sorununda ne olursa olsun, tek ses ve tek görüntü her zaman önemlidir.

İçte birlik olmadan nasıl çözüm sağlayacağız?

Bu, zafiyet göstergesidir.

(Sefa Karahasan)