Fecebook soruyor ne düşünüyorsun ? Ne düşünebilirim ki ? Kıbrıs’ta gelecekle ilgili çok düşünmeye gerek yok. Sağlıktan tutun eğitime sosyal yaşamdan tutun iş hayatına tüm sektörler çökmüş siyasiler hükümetçilik oynuyor burjuva sınıfı güçlendikçe güçleniyor Akdeniz patlamaya hazır bir yanardağ gibi savaşın eşiğinde gün geçmez her evde ya kansere ya da trafiğe bir kurban veriyoruz

Sosyal medya insanları esir almış tüm paylaşımlarımızı sanal dünyada yapmaya çalışıyoruz komşu komşusunu tanımıyor insanlarımızın bir araya geldiği tek ortam ya düğünler yada cenazeler oluyor ki ona da zorlanarak katılıyoruz. Çocuk büyük kadın erkek farketmez her ortamda sinirler gergin kavgalar küfürlet küslükler ayrılıklar çoğalmış fuhuş ve kumar Kıbrıs’ı ele geçirmiş gençlerimizin geleceği yok kurtuluşu göç etmekte arıyor daha ne düşüneyim ki? Tek yapabileceğimiz polyanacılık oynamak. Artık uyanmak zamanı mücadele yıllarının son nesilleri olarak bizler uyanmaz uyandırmazsak güzelim Kıbrıs elden gidiyor komşusu açken karnını doyurmayan paylaşımcı yardımsever insan profilleri yok olmakta sanal dünyaya hapis olmaktan kurtulmalıyız bizleri fişleyip kukla gibi yönetmelerine izin vermemeliyiz başta sendikalar olmak üzere bizlere öncülük edebilecek kurumları tekrar kazanıp sokaklara dolmalıyız kaliteli liderlerimizi ezdirmemeliyiz yalnız bırakmamalıyız uyanın Kıbrıslılar memleket elden gidiyor bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin günün sonunda bu yılanlar hepimizi sokacak gemisini kurtaran kaptandır demeyin Birgün kurtaracak gemi de bulamayacaksınız gün birlik olma zamanıdır en yakınınızdakine sarılın sarılarak kenetlenerek çemberi büyütebiliriz bu gün geç değildir yarın çok geç olabilir en büyük güç halktadır halk olalım birlik olalım sevgiyle kalın

(Özel Pınardan)

Çok ayıp ediyorsunuz beyler

Sayın Hükumet yetkilileri, özellikle Ulaştırma Bakanı, artık ayıp ediyorsunuz. Çukurlar ile dolu, arabalarımızın canavarı konumuna gelen ve ne ön düzen nede arka düzen bırakan bu yollara utanmadan birde hasba kadar road taks yani yol vergisini ısrarla alıyorsunuz.

Polis de bu yolların haline bakmadan yollara çıkıp, yol vergisini ödemediniz. Size ceza yazıyorum diyor.

Ayıptır be arkadaşlar. Kesilen cezada bu yollar için aldığınız para haramdır. Ve bu haram boğazınıza takılıp kalır.

Yola çıkıyorsunuz. Çukurlara düşmemek için yollarda dans ederek giderken birde üstüne üstlük bonus olarak ceza ödüyorsunuz. Yettiniz artık be!...

(Taner Ulutaş)

Rakibine zarar vermek isterken ülke ekonomisine zarar verdiğini farkedemeyecek denli gözleri kararanlar..... Unutmayınız hepimiz de aynı gemideyiz ve gidişat kötüye giderse domino etkisiyle herkes zarar görecek. Buradan Hükümete, Ulaştırma Bakanlığına, BTK ve bilişimle ilgili yetkililere da açıkça çağrı yapıyorum. Adresi, sahibi , künyesi belli olmayan ve ben sahibiyim diye sorumluluk alanı olmayan internet sitelerine erişim anında engellenmelidir. Canı çeken gizli sahipli bir internet sitesiyle kişilere, kurumlara ve dolaylı olarak ülke ekonomisine zarar verememelidir.

Sahibi belli olmayan sitelere erişim derhal engellenmelidir .

(Ziya Emir)

Rum militarist tırmanışında yeni gelişme: Güney Kıbrıs'ta yaşayan Ruslar da yedek asker olarak Rum Milli Muhafız Kuvvetleri'nde görev yapacaklar...Biz çevremizdeki askeri gelişmeleri yazdıkça içimizdeki bazı barışçıgiller Atatürk'ün "Yurtta Sulh, dünyada sulh" sözüyle yanıt verirler bize...Sanki biz, bize yönelik son derece ciddi askeri hazırlıkları uyarıcı bir dille irdelerken barışçı değilmişiz, barışa ihanet ediyormuşuz ve hatta savaş istiyormuşuz gibi!.. .Ama Atatürk'ün o sözü söyleme aşmasına nice savaştan sonra gelmeden önce "Ya istiklal, ya ölüm" dediğini, komutasındaki askerlere "sizlere savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" komutunu verdiğini de unutuyorlar... Barışı koruyabilmenin tek yolu düşman karşısında her zaman güçlü, hazırlıklı ve savaşmaya hazır olmaktır... Güney Kıbrıs'taki militarist tırmanışlar hiç de barışçı değildir...

(Ahmet Tolgay)