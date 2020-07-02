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Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları ve Planlanan Cezalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve sosyal medya mecraları hakkında bir düzenlemelerinin olduğunu söylemişti.

Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları ve Planlanan Cezalar

 

Türkiye’de sosyal medyanın denetimi konusu son zamanlarda oldukça sık gündeme geliyor. Hükümet tarafından ise bu konuda zaman zaman oldukça sert açıklamalar yapılıyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mecralarının kaldırılmasını istediğini belirtmiş, bu konuyu en kısa sürede parlamentoya taşıyacaklarını dile getirmişti. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun başka bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını dile getirmişti. Bugün ise AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Bunun ardından ise AK Parti’nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifinin detayları ortaya çıktı

sosyal medya

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, kanun teklifinde Twitter, Facebook gibi başlıca sosyal medya platformlarının Türkiye temsilci bulundurmaları zorunlu olması yer alıyor

sosyal medya

Temsilci bulundurma zorunluluğun başlıca nedeni ise hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için çalışmaların hızla yürütülmesi

sosyal medya

Almanya ve Fransa’daki uygulamaların örnek olduğu düzenleme kapsamında Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor


Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Fransa’daki yasaya göre ise bazı konularda nefret söylemi barındıran içerikler 24 saat içerisinde kaldırılması gerekiyor. Bu konular içerisinde; ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içerikler yer alıyor. Ayrıca Fransa’da çocuk istismarı ve terör propagandası ile ilgili içeriklerin de bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

Öte yandan Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor

Düzenlemede sahte hesapları engelleyen bir maddenin olması da bekleniyor. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak

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