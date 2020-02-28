Sosyal Konut Projeleri şovdan ibaret

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Sosyal Konut Projesi’ni Kapalı Maraş açılımına benzetti ve ‘şov’ olarak değerlendirdi. Akansoy, “Seçime 5 kala sosyal konut projesi açıklamak, popülizmin dibidir” dedi

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Projeyi Kapalı Maraş ‘açılımına’ benzeten Akansoy, ‘şov’ olarak değerlendirdi.

Akansoy, “Seçime 5 kala sosyal konut projesi açıklamak popülizmin dibidir. Özellikle ihtiyaçlı bölgelere dönük göz kamaştırıcı görsellerle süslenmiş sunuşlara bu halkın karnı tok. Dün, İmar Planı kaosunu yaratan, büyük bir bölgenin insanlarını mağdur eden, çeşitli sektörlere ciddi zaman kaybettiren bir Bakanlık bugün yeni sahte umutlar yaratma peşinde. Gerçekten olacak gibi değil” dedi.

Akansoy, İmar Planının ‘yerle bir eden UBP HP hükümetinin Bakanlığının’, sosyal konut işini de yok ettiğini savundu. HP Başkanının ‘eleştiri kaldıramadığını’ ve konuları kişiselleştirdiğini belirtti.

Akansoy’un paylaşımı şu şekilde:

“Ülkede yapılmış geçmiş uygulamalar gerek modelleme gerek halka satış yöntemi bakımından ciddi sorunlar içermektedir. Yine ülkede yarım kalmış inşaatların varlığı ve elimizdeki arazi miktarlarının yetersizliği dikkate alındığında elbette bu konuda atılacak adımları çok iyi değerlendirmek lazım. Seçimlere çok az bir zaman kala özellikle uzun süredir “haklı” bir beklenti içinde olan ve mağduriyet yaşayan çeşitli bölgelere yönelik çıkış yapılmasının popülizm olduğu açıktır. Aynen Kapalı Maraş açılımı gibi. Mağusa Aşağı Maraş bölgesindeki beklentiyi seçim öncesi oy avcılığı ile devşirme girişimini siyaseten etik bulmuyorum. Yine model olarak öngörülen sistem halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu yaklaşımla hazırlanmış her bir dairenin tamamlandıktan sonra öğrenciye kiralanacağı da çok açıktır. Aynen Haspolat’ta olduğu gibi. Yani bu model ile siz asla halka hizmet sunamaz, bir süre sonra belli rant çevrelerinin elinde “kiralanan” daireler için yatırım yapmış olursunuz. Bu durum devlet olarak sizin İnşaat ve emlak sektörü ile karşı karşıya kalmanızı, ekonomik dengeleri de alt üst etmenizi, amaçtan sapmanızı getirmez mi? Getirir. Halkın beklentisi ile oynamanızı sağlamaz mı? Sağlar. Olacak olanı hep birlikte göreceğiz. Maketler, sunuşlar, davetlerden de konunun “sosyal” boyuttan öte, şov maksatlı yapıldığını görürsünüz. İmar Planını ben yaparım olur diyerek yönetsel beceriden uzak bir mantıkla yüzüne gözüne bulaştıran, her şeyden öte İmar Planı kültürünü bu ülkede yerle bir eden UBP HP hükümetinin Bakanlığı, yeni bir adımla sosyal konut işini de yok ediyor. Eleştiriye tahammül sınırları çok dar olan HP Başkanı ise konuyu kişiselleştirip, siyaseti sen ben davasına indiriyor. Bilmeden görmeden, dersine iyi çalışmadan… Mesele bu kadar açık ve sarihtir.”