Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne “Çocuk Görüşme Odası” açıldı. Görüşme Odası’nda uzman kişilerin kontrolünde yapılacak görüşmelerde problemler ortaya çıkarılarak, çözümüne katkı koyulacak

Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne “Çocuk Görüşme Odası” hizmete girdi.

“Çocukla görüşme odalarının standartlarının belirlenmesi ve görüşme odalarının hazırlanması” kapsamında yürütülen proje çerçevesinde pilot bölge seçilen Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hazırlanan oda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkut tarafından açıldı.

Faiz Sucuoğlu, projenin, Lefkoşa’da başlatılıp, diğer ilçelerde de yaygınlaştırılarak, devam ettirileceğini söyledi. Sucuoğlu, Görüşme Odası’nda uzman kişilerin kontrolünde yapılacak görüşmelerde problemlerin ortaya çıkarılarak, çözümüne katkı koyulacağını belirtti.

Görüşme Odası’nın tamamen çocukların içinde rahat hareket edebileceği, sohbet sırasında kendini yabancı hissetmeyeceği bir ortam olmasına özen gösterildiğini kaydeden Sucuoğlu, hizmet içi eğitim verilmiş sosyal hizmet memurlarıyla, çocukların sıkıntılarına çözüm arayacaklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da, anne-babası boşanma sürecinde olan, hayatında ölüm, kaza ve taşınma gibi ani değişiklik gerçekleşen, istismardan şüphelenilen, koruyucu aile yanında destek verilen ve bağımlılık sorunu olan genç ve çocukların görüşmelerde en az seviyede örselenmesinin hedeflendiğini kaydetti. Çocukla Görüşme Odası’nın, dünyadaki iyi örneklerden yararlanılarak hazırlandığını ifade eden Başkurt, Çocukla Görüşme Odası’nın iki bölümden oluştuğunu kaydetti. Başkurt, birinci bölümün ergen ve yetişkin (aile) ile yapılacak görüşmeler için, ikinci bölümün ise çocukla yapılacak görüşme için hazırlandığını sözlerine ekledi.