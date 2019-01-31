banner255
National Geographic seçti
National Geographic seçti
19 0
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
42 0
 
10 0
Vatandaş her yer bizim anlayışında
Vatandaş her yer bizim anlayışında
44 0
Şampiyonluk günü
Şampiyonluk günü
79 0
Dünya yazarının hayat hikayeleri
Dünya yazarının hayat hikayeleri
17 0
31 0
banner82

Sosyal Hizmetler Dairesi'nden velilere uyarı

banner27

Sosyal Hizmetler Dairesi yayınladığı basın açıklaması ile, velilerin karne notu karşısında çocuklarına olan tavırlarının suçlayıcı olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nden velilere uyarı
banner215

 

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin basın açıklamasında şunlara yer verildi:
“İlk, orta öğretim ve lise öğrencilerimiz bugün karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Tüm velilerimize çağrımız; zayıf gelen karne notları karşısında çocuklarına karşı olumsuz tutum ve davranış sergilememeleri yönündedir. Karnelerin, hayat başarısının göstergesi olmadığını velilerimiz unutmamalıdır.
Ebeveynler, çocuklarının düşük not getirmesi karşısında, öfke ve kızgınlık duygularını çocuğa yansıtabilmekte ve çocukta suçluluk duygusu oluşturabilmektedir. Velilerimizin çocuklarına suçlayıcı değil kabul edici ve destekleyici olması; çocuklarının eksikliklerini görüp olumlu yönde hareket etmesi için önemli bir adım olacaktır.
 

“NOTUN TELAFİSİ VARDIR…”

Eğitim ve öğrenim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarımızın başarısızlıkları telafi etme, zayıf notlarını yükseltme fırsatı her zaman vardır ancak onların ruhsal dünyasında açılan yaraların telafisi yoktur. Tüm velilerimize karne notları karşısında çocuklarına suçlayıcı değil, kabul edici, kucaklayıcı ve destekleyici olması için çağrı yaparken, öğrencilerimize de aileleri ile kaliteli vakit geçireceği bir sömestr tatili dileriz

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.