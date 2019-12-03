SOS için dayanışma örneği

Bestate Property, SOS Çocuk Köyü yararına etkinlik düzenledi

Emlak sektörünün başarılı ismi Burcu Yücel ve ekibi Bestate Property, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kimsesiz çocuklar yararına etkinlik düzenledi.

Kıbrıs’ın gayrimenkul sektöründe genç, dinamik ve her geçen gün emin adımlarla büyümeye devam eden kuruluşu Bestate Property, Ozanköy’de lüks bir villa tanıtımı gerçekleştirdi.

Cumartesi akşamı gerçekleşen ve tüm geliri SOS Çocuk Köyü’ne bağışlanan etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Büyük çoğunluğunu Kıbrıs’ın önde gelen yatırımcılarının oluşturduğu davette misafirler hafif bir müzik eşliğinde konutu gezelerken diğer yandan da kimsesiz çocuklara destek olmanın mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca davet esnasında emlak sektöründeki gelişmeleri, Bestate Property’nin dinamik ve profesyonel ekibiyle istişare etme fırsatını da yakaladılar.

Etkinlik sonunda; Bestate Property sahibi, Kıbrıs’ın Emlak Kraliçesi olarak bilinen Burcu Yücel’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında SOS Çocuk Köyü yararına toplanan bağışı takdim etmesi üzerine, SOS Çocuk Köyü yetkilileri tarafından da Yücel’e plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Burcu Yücel şöyle dedi:

“Kendinize Yuva Kurarken Çocuklarımıza da Yuva Kurun! Prensibiyle başlattığımız bu etkinliğe bu denli katılımın olması çok memnun edici. Biz yatırımcılarımızla beraber çok büyük bir aileyiz. Bestate Ailesiyiz. Bu sebeple en değerli yatırımımızın, en değerli varlığımızın çocuklarımız olduğunun bilincindeyiz. Böyle bir organizasyonla bir araya gelmek gurur ve mutluluk verici. Bu tür projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Sadece emlak sektöründe değil bu tarz sosyal sorumluluk projelerimizle de hem örnek olmak hem de ufak da olsa katkı sağlamak niyetindeyiz.”