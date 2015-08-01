SOS çocukları, İskele Makenzi Halk Plajı'nda güzel bir gün geçirdi

SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağlı SOS Kreş ve Anaokulundan yaklaşık 30 kadar çocuk, İskele Belediyesi Makenzi Halk Plajında, güzel bir gün geçirdi. Çocuklara bu güzel günlerinde velilerinin...

SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağlı SOS Kreş ve Anaokulundan yaklaşık 30 kadar çocuk, İskele Belediyesi Makenzi Halk Plajında, güzel bir gün geçirdi. Çocuklara bu güzel günlerinde velilerinin yanı sıra eğitmenleri de yalnız bırakmadı.

Yılda bir kez dönem kapanış etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Müdür Rahme Kavaz, bu etkinliği yine İskele’ de yapıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na katkılarından ötürü teşekkür etti.

SOS’un büyük bir sorumluluk örneği sergilediğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında; günümüzde çocukların toplum ile kaynaşmasının önemine dikkat çekti. Yarınların geleceği olan çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye bedel diyen Sadıkoğlu, onların gülümsemesi için İskele Belediyesi olarak üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından SOS Kreş ve Anaokulu Müdürü Rahme Kavaz; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na katkılarından ötürü, kalp şeklini alan çocukların el izlerinin de olduğu teşekkür sertifikasını verdi.

Sadıkoğlu, dönem kapanış etkinliğine katılan 14’ü burslu yaklaşık 30 kadar çocuğa hediyeler de verdi.

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, YDÜ’nün de ulaşım sponsorluğunu yaptığı etkinlikte 2 – 5 yaş arası çocuk, güneşin ve denizin tadını çıkardı. SOS Kreş ve Anaokulu Müdürü Rahme Kavaz’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlik sabah 11’den öğlen 14’e kadar sürdü. Yemekleri de Belediye tarafından karşılanan çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdiler.